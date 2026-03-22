Владимир Тарасенко: «Горжусь, что забил 20 голов. Особенно после прошлого сезона. Стараюсь усердно работать и заслужить свое место в «Миннесоте»

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко высказался о том, что достиг отметки 20 шайб за сезон НХЛ.

Он забил победный гол в матче с «Далласом» (2:1 ОТ).

Теперь на счету форварда 40 (20+20) баллов в 64 играх регулярного чемпионата-2025/26. Тарасенко достиг отметки в 20 голов в 9-й раз за свои 14 сезонов в НХЛ. 

В прошлой регулярке у него было 11 шайб в 80 матчах за «Детройт».   

«Я горжусь тем, что забил 20 голов. Особенно после прошлого сезона.

Я стараюсь усердно работать и заслужить свое место в команде», – сказал Тарасенко.

Тарасенко в 9-й раз забил 20+ голов за сезон в НХЛ. Он 13-й россиянин с таким достижением

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Уверен, что продлит Миннесота Тарасенко, ожил после прошлого неудачного сезона
Душа и одновременно главный пахарь команды, системообразующий игрок для похода за чашкой
Казалось бы лучшие и очень продуктивные сезоны у Тарасенко давно позади за блюзменов, ну и один короткий, но приличный сезон в Оттаве, но заиграв за Миннесоту в этом сезоне выглядит он солидно, хотя я видел не много игр с его участием, но то, что удалось и по цифрам у Володи похоже открылось второе дыхание или третье, но с учётом возраста считаю, что он вполне способен еще принести своей новой команде немало помощи и вырасти вместе..
Надеюсь продлиться, да и самому Володе думаю он айс каждый сезон менять команду
