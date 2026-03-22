Владимир Тарасенко: «Горжусь, что забил 20 голов. Особенно после прошлого сезона. Стараюсь усердно работать и заслужить свое место в «Миннесоте»

Тарасенко высказался о том, что достиг отметки 20 шайб за сезон.

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко высказался о том, что достиг отметки 20 шайб за сезон НХЛ.

Он забил победный гол в матче с «Далласом » (2:1 ОТ).

Теперь на счету форварда 40 (20+20) баллов в 64 играх регулярного чемпионата-2025/26. Тарасенко достиг отметки в 20 голов в 9-й раз за свои 14 сезонов в НХЛ.

В прошлой регулярке у него было 11 шайб в 80 матчах за «Детройт».

«Я горжусь тем, что забил 20 голов. Особенно после прошлого сезона.

Я стараюсь усердно работать и заслужить свое место в команде», – сказал Тарасенко.

Тарасенко в 9-й раз забил 20+ голов за сезон в НХЛ. Он 13-й россиянин с таким достижением