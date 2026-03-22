Тарасенко в 9-й раз забил 20+ голов за сезон в НХЛ. Он 13-й россиянин с таким достижением
Тарасенко в 9-й раз достиг отметки 20 шайб за сезон в НХЛ.
Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко достиг отметки 20 шайб за сезон НХЛ.
Он забил победный гол в матче с «Далласом» (2:1 ОТ).
Теперь на счету форварда 40 (20+20) баллов в 64 играх регулярного чемпионата-2025/26.
Тарасенко достиг отметки в 20 голов в 9-й раз за свои 14 сезонов в НХЛ.
Он стал 13-м россиянином, забившим не менее 20 голов в 9 и более сезонах в лиге.
Ранее это удалось Александру Овечкину (21 сезон), Евгению Малкину (15), Сергею Федорову (13), Алексею Ковалеву (12), Никите Кучерову, Вячеславу Козлову (по 11), Артемию Панарину, Илье Ковальчуку, Александру Могильному (по 10), Павлу Буре, Алексею Яшину и Алексею Жамнову (по 9).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Хороший результат, может помоч соте в плове.
Можно только пожелать переподписаться летом на год и ещё раз повторить. Ситуация вроде благоприятная...
Можно только пожелать переподписаться летом на год и ещё раз повторить. Ситуация вроде благоприятная...
Почему на год,а не на 3 ?
Можно только пожелать переподписаться летом на год и ещё раз повторить. Ситуация вроде благоприятная...
С такой статистикой, думаю он будет претендовать на более длительный контракт
Смотрю на статистику и думаю зачем Ковальчук свою карьеру в НХЛ по херел,обидно прям за него становится
Смотрю на статистику и думаю зачем Ковальчук свою карьеру в НХЛ по херел,обидно прям за него становится
Он сейчас в Титанах своё добирает.
Смотрю на статистику и думаю зачем Ковальчук свою карьеру в НХЛ по херел,обидно прям за него становится
Почему похерил? Просто стал чуть хуже и всё. Разве Радулов похерил? Перестал успевать на том уровне, как и Ковальчук. Ковальчук всё обставил прилично, вроде как на своих условиях. А так - просто постарел (каждый стареет по своему).
Надеюсь Сота не затупит и подпишет его на 3-4 года на те же 4,75. Ему 35-ть только в декабре исполнится, так что риск около нулевой.
