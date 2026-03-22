Тарасенко в 9-й раз забил 20+ голов за сезон в НХЛ. Он 13-й россиянин с таким достижением

Тарасенко в 9-й раз достиг отметки 20 шайб за сезон в НХЛ.

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко достиг отметки 20 шайб за сезон НХЛ.

Он забил победный гол в матче с «Далласом» (2:1 ОТ).

Теперь на счету форварда 40 (20+20) баллов в 64 играх регулярного чемпионата-2025/26.

Тарасенко достиг отметки в 20 голов в 9-й раз за свои 14 сезонов в НХЛ .

Он стал 13-м россиянином, забившим не менее 20 голов в 9 и более сезонах в лиге.

Ранее это удалось Александру Овечкину (21 сезон), Евгению Малкину (15), Сергею Федорову (13), Алексею Ковалеву (12), Никите Кучерову , Вячеславу Козлову (по 11), Артемию Панарину, Илье Ковальчуку, Александру Могильному (по 10), Павлу Буре, Алексею Яшину и Алексею Жамнову (по 9).