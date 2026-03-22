  • Тарасенко в 9-й раз забил 20+ голов за сезон в НХЛ. Он 13-й россиянин с таким достижением
8

Тарасенко в 9-й раз достиг отметки 20 шайб за сезон в НХЛ.

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко достиг отметки 20 шайб за сезон НХЛ.

Он забил победный гол в матче с «Далласом» (2:1 ОТ).

Теперь на счету форварда 40 (20+20) баллов в 64 играх регулярного чемпионата-2025/26.

Тарасенко достиг отметки в 20 голов в 9-й раз за свои 14 сезонов в НХЛ

Он стал 13-м россиянином, забившим не менее 20 голов в 9 и более сезонах в лиге. 

Ранее это удалось Александру Овечкину (21 сезон), Евгению Малкину (15), Сергею Федорову (13), Алексею Ковалеву (12), Никите Кучерову, Вячеславу Козлову (по 11), Артемию Панарину, Илье Ковальчуку, Александру Могильному (по 10), Павлу Буре, Алексею Яшину и Алексею Жамнову (по 9).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Хороший результат, может помоч соте в плове.
Можно только пожелать переподписаться летом на год и ещё раз повторить. Ситуация вроде благоприятная...
Ответ Alexander Nikolaev
Почему на год,а не на 3 ?
Ответ Alexander Nikolaev
С такой статистикой, думаю он будет претендовать на более длительный контракт
Смотрю на статистику и думаю зачем Ковальчук свою карьеру в НХЛ по херел,обидно прям за него становится
Ответ GSA1214
Он сейчас в Титанах своё добирает.
Ответ GSA1214
Почему похерил? Просто стал чуть хуже и всё. Разве Радулов похерил? Перестал успевать на том уровне, как и Ковальчук. Ковальчук всё обставил прилично, вроде как на своих условиях. А так - просто постарел (каждый стареет по своему).
Надеюсь Сота не затупит и подпишет его на 3-4 года на те же 4,75. Ему 35-ть только в декабре исполнится, так что риск около нулевой.
Материалы по теме
Тарасенко забил «Далласу» в овертайме, став 1-й звездой матча. У него 20+20 в 64 играх
сегодня, 01:14Видео
Тарасенко забил 19-й гол в сезоне в матче с «Чикаго». У него 39 очков в 62 играх
18 марта, 03:10Видео
Тарасенко о дубле с «Торонто» за 23 секунды: «Мне сделали хорошие пасы. Парни играли рискованно, но мы уступали в счете и пытались создавать моменты»
16 марта, 12:01
Рекомендуем
Главные новости
Тренин побил рекорд «Миннесоты» по силовым приемам за сезон – 358 хитов
2 минуты назад
Кучеров набрал 3 очка за период в 32-й раз в карьере, разделив 5-е место в истории НХЛ с Петером Штястны. В топ-4 входят Гретцки, Лемье, Ягр и Босси
18 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Колорадо», «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Коламбус» в гостях у «Айлендерс», «Тампа» против «Калгари»
сегодня, 12:23
Ларионов о молодежи СКА в плей-офф: «Не будем никого накрывать крышкой, чтобы они не делали какие-то вещи. Здесь не будет консерватизма и стресса»
28 минут назад
Гришин о «Нефтехимике»: «Результативность у нас не очень высокая. Завидую «Металлургу», который забивает 250 голов за чемпионат»
37 минут назад
Дэниэл Спронг: «После перехода в «Автомобилист» все было здорово, жаль, что я не оказался здесь раньше. Тренер хорошо ко мне относится, у нас отличная химия с Шаровым»
54 минуты назад
Бучневич набрал 500 очков в НХЛ. У форварда «Сент-Луиса» 198+302 в 662 играх регулярки
сегодня, 12:24
В Екатеринбурге на автобусе юниоров «Салавата» написали «берегись автомобиля» и закрасили название уфимского клуба
сегодня, 12:14Фото
Владимир Тарасенко: «Горжусь, что забил 20 голов. Особенно после прошлого сезона. Стараюсь усердно работать и заслужить свое место в «Миннесоте»
сегодня, 11:58
Жамнов о серии с «Локомотивом»: «Понимаем, почему проиграли в регулярке, постараемся убрать ошибки. Плей-офф – совсем другой хоккей. Просто так сдаваться не собираемся»
сегодня, 11:26
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Заварухин: «Салават» – быстрая команда, нам тоже надо играть в быстрый хоккей, отталкиваться от своей игры. В плей-офф все должны действовать вместе и в обороне, и в атаке»
сегодня, 12:42
Ларионов о серии с ЦСКА: «Придется преодолевать очень плотную оборону. Готовимся, нужно найти слабые места, они есть у всех команд»
сегодня, 11:45
Сучков о серии с «Автомобилистом»: «Знаем их мастеров, подкручиваем каждую деталь, чтобы быть готовыми. «Салавату» следует отталкиваться от своей игры. То, что мы делали весь сезон – борьба, стыки»
сегодня, 11:38
Гатиятулин о серии с «Трактором»: «Явных фаворитов в этом сезоне нет – у каждой команды свои плюсы. Решать все будут детали, над которыми мы работаем. Настроение рабочее, ребята готовы»
сегодня, 10:30
Козлов о серии с «Автомобилистом»: «Тяжелый соперник, готовимся во все оружии. Будем концентрироваться и на контроле шайбы, и на обороне, и на атаке. Это плей-офф, все зоны должны быть хорошо сыграны»
сегодня, 10:12
Василевский отразил 25 из 27 бросков «Эдмонтона», выиграв 3-й матч подряд. У вратаря «Тампы» 33 победы в 48 играх сезона
сегодня, 09:32
Вратарь «Торонто» Столарц пропустил матч против «Оттавы» из-за попадания шайбы в горло на разминке. Он прошел обследование в больнице
сегодня, 07:15
Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ – 30. У него 101 балл в 235 играх в лиге
сегодня, 06:55
Подколзин стал 3-й звездой матча с «Тампой»: драка с Сирелли и 4 хита за 14:08. Форвард «Лайтнинг» вступился за Хэйгла после двойного силового
сегодня, 06:25Видео
Макдэвид завершил матч с «Тампой» с «минус 3», несмотря на 399-й гол в НХЛ. У него 4 броска, 4 минуты штрафа, 4 потери и 2 блока за 22:42
сегодня, 05:55
Рекомендуем