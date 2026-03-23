Варламов поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф ВХЛ. Голкипер «Айлендерс» не играет с 2024 года из-за травмы

Голкипер «Айлендерс » Семен Варламов поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф Olimpbet ВХЛ.

Самарский клуб занял 16-е место в регулярном чемпионате и стал последним участником матчей на выбывание. В первом раунде они играют с новокузнецким «Металлургом» (0-1 в серии).

«Родная Самара, ЦСК ВВС , уважаемые болельщики. Поздравляю всех с огромным событием, вы в плей-офф. Желаю вам успехов и побед.

Парни, у вас все получится, только вперед. Удачи», – сказал Варламов.

37-летний вратарь не выходил на лед в матчах НХЛ с ноября 2024 года. Сообщалось , что он перенес две операции по замене коленного сустава.