Варламов поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф ВХЛ. Голкипер «Айлендерс» не играет с 2024 года из-за травмы
Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф Olimpbet ВХЛ.
Самарский клуб занял 16-е место в регулярном чемпионате и стал последним участником матчей на выбывание. В первом раунде они играют с новокузнецким «Металлургом» (0-1 в серии).
«Родная Самара, ЦСК ВВС, уважаемые болельщики. Поздравляю всех с огромным событием, вы в плей-офф. Желаю вам успехов и побед.
Парни, у вас все получится, только вперед. Удачи», – сказал Варламов.
37-летний вратарь не выходил на лед в матчах НХЛ с ноября 2024 года. Сообщалось, что он перенес две операции по замене коленного сустава.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ЦСК ВВС
