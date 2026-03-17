Варламов принял участие в тренировке «Айлендерс». У 37-летнего вратаря было 2 операции по замене коленного сустава, он не играет с ноября 2024 года

Семен Варламов принял участие в тренировке «Айлендерс».

Вратарь «Айлендерс » Семен Варламов ненадолго присоединился к команде во время тренировки, состоявшейся в понедельник. Он отразил несколько бросков.

«Это здорово. Он усердно работал над тем, чтобы прийти к этому. Две операции по замене коленного сустава – это непросто для вратаря.

Но он много тренировался и делал все правильно», – сказал главный тренер клуба с Лонг-Айленда Патрик Руа.

37-летний россиянин не играл и не тренировался с командой с ноября 2024 года. Сейчас голкипер находится в списке травмированных на долгий срок.