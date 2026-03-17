  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Варламов принял участие в тренировке «Айлендерс». У 37-летнего вратаря было 2 операции по замене коленного сустава, он не играет с ноября 2024 года
2

Варламов принял участие в тренировке «Айлендерс». У 37-летнего вратаря было 2 операции по замене коленного сустава, он не играет с ноября 2024 года

Семен Варламов принял участие в тренировке «Айлендерс».

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов ненадолго присоединился к команде во время тренировки, состоявшейся в понедельник. Он отразил несколько бросков.

«Это здорово. Он усердно работал над тем, чтобы прийти к этому. Две операции по замене коленного сустава – это непросто для вратаря.

Но он много тренировался и делал все правильно», – сказал главный тренер клуба с Лонг-Айленда Патрик Руа. 

37-летний россиянин не играл и не тренировался с командой с ноября 2024 года. Сейчас голкипер находится в списке травмированных на долгий срок. С его статистикой в НХЛ можно ознакомиться здесь

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoСемен Варламов
травмы
logoАйлендерс
logoПатрик Руа
logoНХЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Офигеть. Замена сустава в 37, после такого играют?
Ответ nme
ровно то же самое подумал!
Семёну уже и заканчивать можно, в целом, куда возвращаться после таких операций в 37.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
