Сорокин во 2-й раз повторил рекорд «Айлендерс» по числу игр на ноль за сезон – 7. Его установил Реш 50 лет назад
Илья Сорокин во 2-й раз повторил рекорд «Айлендерс» по числу игр на ноль за сезон – 7.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (1:0).
Шатаут стал для 30-летнего россиянина 7-м в сезоне. Он лидирует в лиге по их числу.
Кроме того, Илья уже во 2-й раз повторил клубный рекорд по числу сухих матчей за одну регулярку (впервые – 2021/22). Его установил Гленн Реш (1975/76) и повторил Семен Варламов (2020/21).
Российский рекорд делят Евгений Набоков (2003/04, «Сан-Хосе», 9) и Сергей Бобровский (2018/19, «Коламбус», 9)
Добавим, что всего у Сорокина стало 29 шатаутов карьере в НХЛ. Он улучшает рекорд клуба с Лонг-Айленда.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В случае выхода в плей-офф будет заслуженная Везина
С Василевским разыграют приз, если оба не провалят концовку.
Везину этому господину!
Сорокин был монументален в матчи с Коламбусом. Тащит Айлс в плей-офф
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем