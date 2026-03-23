  • Сорокин во 2-й раз повторил рекорд «Айлендерс» по числу игр на ноль за сезон – 7. Его установил Реш 50 лет назад
Илья Сорокин во 2-й раз повторил рекорд «Айлендерс» по числу игр на ноль за сезон – 7.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (1:0).

Шатаут стал для 30-летнего россиянина 7-м в сезоне. Он лидирует в лиге по их числу.

Кроме того, Илья уже во 2-й раз повторил клубный рекорд по числу сухих матчей за одну регулярку (впервые – 2021/22). Его установил Гленн Реш (1975/76) и повторил Семен Варламов (2020/21).

Российский рекорд делят Евгений Набоков (2003/04, «Сан-Хосе», 9) и Сергей Бобровский (2018/19, «Коламбус», 9)

Добавим, что всего у Сорокина стало 29 шатаутов карьере в НХЛ. Он улучшает рекорд клуба с Лонг-Айленда.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
4 комментария
В случае выхода в плей-офф будет заслуженная Везина
Ответ alex023
В случае выхода в плей-офф будет заслуженная Везина
С Василевским разыграют приз, если оба не провалят концовку.
Везину этому господину!
Сорокин был монументален в матчи с Коламбусом. Тащит Айлс в плей-офф
сегодня, 10:00
