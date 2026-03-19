Эрик Карлссон повторил достижение Гончара, набрав 50+ очков в 9 регулярках НХЛ за карьеру. Только у Лидстрема больше среди защитников из Европы – 15 сезонов
Защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:6 ОТ). На его счету стало 52 (9+43) балла в 63 играх этого сезона.
35-летний швед повторил достижение Сергея Гончара – девять регулярок с 50 и более очками за карьеру. Это второй результат в истории НХЛ среди защитников, рожденных за пределами Северной Америки. Рекорд у Никласа Лидстрема – 15 сезонов.
Отметим, что Карлссон сделал 12 (3+9) результативных действий в 6 последних матчах «Пингвинс».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
В этом сезоне показывает лучшую игру за все время в Питтсбурге
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем