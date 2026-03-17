  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Малкин с 2+1 в матче против «Колорадо» стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Коттер с дублем и Лаферрьер с 1+2
3

Малкин с 2+1 в матче против «Колорадо» стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Коттер с дублем и Лаферрьер с 1+2

Евгений Малкин с 2+1 в матче с «Колорадо» стал 1-й звездой дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ

Третья звезда – форвард «Лос-Анджелеса» Алекс Лаферрьер с 3 (1+2) очками в матче с «Рейнджерс» (4:1). 

Вторая звезда – форвард «Нью-Джерси» Пол Коттер с дублем в ворота «Бостона» (4:3 ОТ). 

Первая звезда – форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин с 3 (2+1) очками в игре с «Колорадо» (7:2). Россиянин сыграл впервые после отбытия 5-матчевой дисквалификации. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoЛос-Анджелес
logoПол Коттер
logoПиттсбург
рейтинги
logoЕвгений Малкин
logoНХЛ
logoНью-Джерси
logoАлекс Лаферрьер
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Малыч как в прайме 💪🏼
Джино вернулся!
Вернулся лучшим!
Красавчик Магнитогорец!!!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Малкин вышел на 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ (1396 очков), обогнав Робитайла. До идущего 23-м Курри – 2 балла
сегодня, 04:45
Рекомендуем
Главные новости
Маккиннон забил 45-й гол в сезоне и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ. В гонке бомбардиров он 2-й – 110 очков против 114 у Макдэвида при 2 играх в запасе
8 минут назад
На Кубке мира-2028 в плей-офф сыграют 6 команд из 8. Победители двух групп сразу выйдут в полуфинал – такая схема была в 1996 году
42 минуты назад
КХЛ. «Лада» примет «Амур», «Авангард» в гостях у «Динамо» Минск
сегодня, 05:10
сегодня, 04:45
Малкин набрал 2+1 при 4 минутах штрафа в матче с «Колорадо» и стал 1-й звездой, сыграв впервые после отстранения. У него 50 очков в 47 играх в сезоне
сегодня, 04:30Видео
НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Колорадо», «Юта» забросила 6 шайб «Далласу», «Рейнджерс» проиграли «Лос-Анджелесу», «Нью-Джерси» одолел «Бостон»
сегодня, 04:22
Болельщики «Рейнджерс» дважды устроили овацию Панарину – на разминке и во время показа ролика в его честь. Свою команду освистали в конце 2-го периода матча с «Кингс»
сегодня, 03:55Видео
Панарин сделал передачу в матче с «Рейнджерс». У него 3+10 в 11 играх за «Кингс»
сегодня, 01:43
Беттмэн о возможном участии России на Кубке мира-2028: «Посмотрим. Время покажет. Нет острой необходимости принимать решение»
вчера, 19:55
Роман Ротенберг: «Можем прийти к тому, что МОК в приказном порядке скажет ИИХФ вернуть Россию. Будем действовать с позиции силы»
вчера, 19:44
Ко всем новостям
Последние новости
Брэди Ткачак о пассивности игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Мэттьюса: «Я был бы очень зол, если бы меня вот так ударили, но никто не вмешался»
54 минуты назад
Цыплаков сыграл 7:39 в матче с «Бостоном» – меньше всех в «Нью-Джерси». У него ассист (4-е очко в 40 играх в сезоне) и 3 силовых приема
сегодня, 05:22
Чинахов сделал ассист в матче с «Колорадо» и обновил личный рекорд по их числу за сезон (14). До рекорда по очкам – 2 балла
сегодня, 04:57
Хуснутдинов сыграл 19:56 против «Нью-Джерси» – 2-е время в сезоне. У него ассист (29-е очко в 62 играх) и «+2»
сегодня, 04:20
«Юта» прервала серию из 4 поражений, обыграв «Даллас» (6:3). Техасцы проиграли в основное время впервые за 16 матчей
сегодня, 03:45
Варламов принял участие в тренировке «Айлендерс». У 37-летнего вратаря было 2 операции по замене коленного сустава, он не играет с ноября 2024 года
сегодня, 03:30
У Драйзайтля травма нижней части тела. Пока неизвестно, когда форвард «Эдмонтона» вернется в состав
сегодня, 03:15
Шестеркин проиграл впервые за 5 матчей: 22 сэйва из 25 против «Кингс»
сегодня, 02:37
Козырев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Северстали» был нужен результат после гала-концерта в Петербурге»
сегодня, 02:25
Гридин сделал передачу в матче с «Детройтом». У форварда «Калгари» 4+6 в 23 играх
сегодня, 02:11
Рекомендуем