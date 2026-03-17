Малкин с 2+1 в матче против «Колорадо» стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Коттер с дублем и Лаферрьер с 1+2
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – форвард «Лос-Анджелеса» Алекс Лаферрьер с 3 (1+2) очками в матче с «Рейнджерс» (4:1).
Вторая звезда – форвард «Нью-Джерси» Пол Коттер с дублем в ворота «Бостона» (4:3 ОТ).
Первая звезда – форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин с 3 (2+1) очками в игре с «Колорадо» (7:2). Россиянин сыграл впервые после отбытия 5-матчевой дисквалификации.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Вернулся лучшим!