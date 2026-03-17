Маккиннон – 6-й игрок в истории НХЛ, набравший 110+ очков в 4 сезонах подряд. В списке также Гретцки, Босси, Лефлер, Эспозито и Дионн, Кучерову нужны 4 балла
Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (2:7).
На счету 30-летнего канадца стало 110 (45+65) очков в 65 играх в сезоне. Он достиг отметки 110 очков в 4-й раз в карьере (и подряд).
Ранее по 110 и более баллов в 4 или более сезонах подряд набирали только 5 игроков в истории лиги.
Это Уэйн Гретцки (13 сезонов подряд, 1979/80 – 1991/92, «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес), Майк Босси (6, 1980/81 – 1985/86, «Айлендерс»), Ги Лефлер (6, 1974/75 – 1979/80, «Монреаль»), Фил Эспозито (5, 1970/71 – 1974/75, «Бостон») и Марсель Дионн (4, 1978/79 – 1981/82, «Лос-Анджелес»).
Отметим, что в карьере Марио Лемье и Коннора Макдэвида («Эдмонтон») максимальные такие серии насчитывали по 3 сезона.
При этом форварду «Тампы» Никите Кучерову (106 очков в текущем сезоне) осталось набрать 4 балла, чтобы стать 7-м игроком в списке (и первым среди европейцев).
А более 120 очков у Гретцки 13 сезонов подряд, у Лемье - 3, у Макдевида- 3(в этом может быть 4), Кучерова пока 2 (в этом надо добирать до 3 подряд). И всё - больше вроде нет ни у кого хотя бы 2 подряд.