  • Маккиннон – 6-й игрок в истории НХЛ, набравший 110+ очков в 4 сезонах подряд. В списке также Гретцки, Босси, Лефлер, Эспозито и Дионн, Кучерову нужны 4 балла
19

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (2:7). 

На счету 30-летнего канадца стало 110 (45+65) очков в 65 играх в сезоне. Он достиг отметки 110 очков в 4-й раз в карьере (и подряд). 

Ранее по 110 и более баллов в 4 или более сезонах подряд набирали только 5 игроков в истории лиги.

Это Уэйн Гретцки (13 сезонов подряд, 1979/80 – 1991/92, «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес), Майк Босси (6, 1980/81 – 1985/86, «Айлендерс»), Ги Лефлер (6, 1974/75 – 1979/80, «Монреаль»), Фил Эспозито (5, 1970/71 – 1974/75, «Бостон») и Марсель Дионн (4, 1978/79 – 1981/82, «Лос-Анджелес»). 

Отметим, что в карьере Марио Лемье и Коннора Макдэвида («Эдмонтон») максимальные такие серии насчитывали по 3 сезона. 

При этом форварду «Тампы» Никите Кучерову (106 очков в текущем сезоне) осталось набрать 4 балла, чтобы стать 7-м игроком в списке (и первым среди европейцев). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Думаю ни у кого нет никаких сомнений по поводу 4 -х недостающих очков Кучерова для попадания 7-м в этот список за максимум пару - тройку игр! Ну и предположу, что с тем же Маккинноном они продолжат в ближайшие несколько лет улучшать свои показатели в этой серии подобных сезонов по 110 очков подряд!
великий игрок но этот промах в пустые ворота на ои, возможно , среди канадской части болельщиков превысит все его достижения в клубной карьере
Маккиннон с Кучем могут вполне попасть в топ 3 с Гретцки.
7 Великих бомбардиров.
Тем временем у Конора 6й сезон подряд 100+, у Дрвйза будет 5й
Ответ Quiet Space
Тем временем у Конора 6й сезон подряд 100+, у Дрвйза будет 5й
Драйзи травмировался, не факт что будет.
Ответ Aroundandabout
Драйзи травмировался, не факт что будет.
Там я так понял счет возвращения идёт на игры,не на месяцы
Ты что куришь? На уровне Грецки ,Лемье ,при всём огромном уважении к Кучерову 😂
Там на подходе Селебрини новый будущий конкурент этим монстрам в ближайшие годы
Получается за последние 33 года, с момента такой серии у Гретцки, Маккиннон единственный такой игрок. Через неделю к нему присоединиться Куч. Повторюсь, Великое историческое противостояние двух Величайших.
Любители статистики из всего готовы рейтинги и рекорды делать. Почему именно 110 очков является критерием великих достижений.
А более 120 очков у Гретцки 13 сезонов подряд, у Лемье - 3, у Макдевида- 3(в этом может быть 4), Кучерова пока 2 (в этом надо добирать до 3 подряд). И всё - больше вроде нет ни у кого хотя бы 2 подряд.
