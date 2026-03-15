Карлссон вышел на 12-е место по очкам среди защитников в истории НХЛ, обойдя Орра. У него 916 баллов в 1145 играх

Эрик Карлссон вышел на 12-е место по очкам среди защитников в истории НХЛ.

Защитник «Питтсбурга » Эрик Карлссон набрал 916-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он сделал 2 передачи в матче против «Юты» (4:3). Теперь на счету Карлссона 916 (206+710) баллов в 1145 играх в регулярках НХЛ за карьеру.

Он превзошел достижение Бобби Орра (915 (270+645) очков в 657 играх) по числу баллов среди защитников в истории лиги и вышел на чистое 12-е место.

11-е место занимает Брент Бернс из «Колорадо» (938), 10-е – Крис Челиос (948). Лидирует Рэй Бурк (1579).