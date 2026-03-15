  • Карлссон вышел на 12-е место по очкам среди защитников в истории НХЛ, обойдя Орра. У него 916 баллов в 1145 играх
Эрик Карлссон вышел на 12-е место по очкам среди защитников в истории НХЛ.

Защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон набрал 916-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он сделал 2 передачи в матче против «Юты» (4:3). Теперь на счету Карлссона 916 (206+710) баллов в 1145 играх в регулярках НХЛ за карьеру.

Он превзошел достижение Бобби Орра (915 (270+645) очков в 657 играх) по числу баллов среди защитников в истории лиги и вышел на чистое 12-е место.

11-е место занимает Брент Бернс из «Колорадо» (938), 10-е – Крис Челиос (948). Лидирует Рэй Бурк (1579).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Эрик по очкам обошёл легенду. Достойный результат. Только Бобби за каждый матч набирал в среднем 1,39 очка. Не всем дано.
Эрик Карлсон обошёл Куча по передачам в истории (710) 62-е место. обошёл легенду.
Ну, и?
До 1000 сезона 3 катать? Сдюжит?
Селебрини набрал 94 очка в сезоне НХЛ – 4-й результат в истории «Сан-Хосе». Больше было только у Торнтона (2 раза) и Эрика Карлссона
сегодня, 06:58
Карлссон вышел на 13-е место по очкам среди защитников в истории НХЛ. У него 908 баллов в 1138 играх
2 марта, 17:19
Макар набрал 60 очков в 58 играх в сезоне НХЛ. Он достиг этой отметки в 5-й раз подряд, повторив рекорд для действующих защитников
1 марта, 08:30
