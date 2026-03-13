  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Шатан об игроках КХЛ в сборной Словакии на ОИ: «Геополитика усложняется, но результаты доказали правильность наших решений. В сборной должны быть лучшие»
8

Шатан об игроках КХЛ в сборной Словакии на ОИ: «Геополитика усложняется, но результаты доказали правильность наших решений. В сборной должны быть лучшие»

Шатан об игроках КХЛ в сборной Словакии на ОИ: страну должны представлять лучшие.

Руководитель Федерации хоккея Словакии Мирослав Шатан прокомментировал вызов на Олимпиаду-2026 хоккеистов из FONBET КХЛ.

За сборную Словакии выступили защитник «Локомотива» Мартин Гернат (1+3 очка на турнире), нападающий «Спартака» Адам Ружичка (2+3) и форвард «Северстали» Адам Лишка (0+2).

Словаки заняли четвертое место, уступив в полуфинале США (2:6), а в матче за бронзу – Финляндии (1:6).

«Что касается игроков КХЛ, то, на мой взгляд, эта тема была несколько раздута теми, кто хотел создать из этого проблему.

Мы придерживаемся принципа, что в сборной должны быть лучшие игроки. Я думаю, мы хорошо справились, ведь результаты на Олимпиаде доказали правильность наших решений.

Геополитическая ситуация постоянно усложняется, но мы будем придерживаться своей позиции. Мы будем придерживаться спорта», – сказал Шатан в интервью sportovy.cas.sk.

Опубликовал: Максим Федер
logoМирослав Шатан
logoСеверсталь
logoСборная Словакии по хоккею
logoМартин Гернат
logoЛокомотив
logoАдам Ружичка
logoСпартак
logoАдам Лишка
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
logoКХЛ
Федерация хоккея Словакии
Политика
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошая правильная позиция. И игрок был хороший
Ответ grek087
Хорошая правильная позиция. И игрок был хороший
Да каких там только не было, помню Демитра Павел , но больше забавляла фамилия Томаша Капецки
Ответ Lars 09
Да каких там только не было, помню Демитра Павел , но больше забавляла фамилия Томаша Капецки
Два раза кубок Стэнли в кармане вместе с забавной фамилией
Здрава рассуждает, так и должно быть.
А что он, в угоду конъюктуре должен ослабить свою сборную? Словакия не может разбрасываться игроками из КХЛ. Тот же Ружичка неплохо помог, набрал важные очки.
Адекватные слова. К тому же Словакия не та команда, которая может разбрасываться игроками направо-налево
Михал Гандзуш был ещё из забытых. Крутой игрок
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рекомендуем