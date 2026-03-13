Шатан об игроках КХЛ в сборной Словакии на ОИ: «Геополитика усложняется, но результаты доказали правильность наших решений. В сборной должны быть лучшие»

Шатан об игроках КХЛ в сборной Словакии на ОИ: страну должны представлять лучшие.

Руководитель Федерации хоккея Словакии Мирослав Шатан прокомментировал вызов на Олимпиаду-2026 хоккеистов из FONBET КХЛ.

За сборную Словакии выступили защитник «Локомотива » Мартин Гернат (1+3 очка на турнире), нападающий «Спартака » Адам Ружичка (2+3) и форвард «Северстали » Адам Лишка (0+2).

Словаки заняли четвертое место, уступив в полуфинале США (2:6), а в матче за бронзу – Финляндии (1:6).

«Что касается игроков КХЛ, то, на мой взгляд, эта тема была несколько раздута теми, кто хотел создать из этого проблему.

Мы придерживаемся принципа, что в сборной должны быть лучшие игроки. Я думаю, мы хорошо справились, ведь результаты на Олимпиаде доказали правильность наших решений.

Геополитическая ситуация постоянно усложняется, но мы будем придерживаться своей позиции. Мы будем придерживаться спорта», – сказал Шатан в интервью sportovy.cas.sk.