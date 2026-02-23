Плющев об ОИ: «Полуфинал США – Словакия показал, что между НХЛ и КХЛ пропасть. Мы отстали практически везде – в подготовке, анализе, ведении игры»

Владимир Плющев: полуфинал США – Словакия показал, что между НХЛ и КХЛ пропасть.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался об уровне КХЛ по итогам хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Италии.

– Я вам скажу, что на сегодняшний день максимальный уровень КХЛ показала сборная Словакии. Хорошо выступила в предварительном турнире, но в плей-офф совершенно потерялась в полуфинале с американцами.

– В чем потерялась?

– Сборная США прошла этот полуфинал, даже не вспотев. Вы видели в этой игре, например, всеми захваленного форварда словаков и «Спартака » Ружичку? Нет, не видели, ведь на фоне звезд сборной США он просто исчез. Поскольку там были совершенно другие скорости, умноженные на совершенно другое исполнительское мастерство.

Тем, кто не хочет смотреть Олимпиаду , но продолжает витать в облаках, скажу так; полуфинал Словакия – США профессионалам показал, что между НХЛ и нашей лигой – увы, пропасть. Изучайте его и делайте выводы!

– Где мы отстали?

– Давайте честно – мы отстали практически везде – в подготовке, анализе, ведении игры, а также практически во всех позициях, за исключением вратарской. Хотя, судя по прессе, мы по привычке на кого-то смотрим свысока. Если хотим быть адекватными – обязаны от этого отказаться, – сказал Плющев.

Отметим, что на Олимпиаде-2026 в составе сборной Словакии выступали 3 игрока из Фонбет Чемпионата КХЛ – защитник Мартин Гернат («Локомотив»), форварды Адам Лишка («Северсталь») и Адам Ружичка («Спартак»).