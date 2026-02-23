Плющев об ОИ: «Полуфинал США – Словакия показал, что между НХЛ и КХЛ пропасть. Мы отстали практически везде – в подготовке, анализе, ведении игры»
Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался об уровне КХЛ по итогам хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Италии.
– Я вам скажу, что на сегодняшний день максимальный уровень КХЛ показала сборная Словакии. Хорошо выступила в предварительном турнире, но в плей-офф совершенно потерялась в полуфинале с американцами.
– В чем потерялась?
– Сборная США прошла этот полуфинал, даже не вспотев. Вы видели в этой игре, например, всеми захваленного форварда словаков и «Спартака» Ружичку? Нет, не видели, ведь на фоне звезд сборной США он просто исчез. Поскольку там были совершенно другие скорости, умноженные на совершенно другое исполнительское мастерство.
Тем, кто не хочет смотреть Олимпиаду, но продолжает витать в облаках, скажу так; полуфинал Словакия – США профессионалам показал, что между НХЛ и нашей лигой – увы, пропасть. Изучайте его и делайте выводы!
– Где мы отстали?
– Давайте честно – мы отстали практически везде – в подготовке, анализе, ведении игры, а также практически во всех позициях, за исключением вратарской. Хотя, судя по прессе, мы по привычке на кого-то смотрим свысока. Если хотим быть адекватными – обязаны от этого отказаться, – сказал Плющев.
Отметим, что на Олимпиаде-2026 в составе сборной Словакии выступали 3 игрока из Фонбет Чемпионата КХЛ – защитник Мартин Гернат («Локомотив»), форварды Адам Лишка («Северсталь») и Адам Ружичка («Спартак»).
Хотя, в принципе, сложно спорить с тем, что уровень мастерства в НХЛ выше, чем в КХЛ-это объективный факт, но приплетать сюда команду, в которой один игрок, проводящий не лучший сезон, сыграл не лучший матч, как доказательство - значит расписываться в собственной полной ангажированности и неадекватности и демонстрировать пропасть между собственными суждениями и здравым смыслом.
PC: кстати так получилось, что на фоне четвертьфиналов 18 февраля (сша Швеции и канада-чехия) довелось посмотреть ска Северсталь. Не то что пропасти там не увидел, Но объективно из трёх матчей этот - подраматизму и хоккейному содержанию - был наиболее интересный. Ну это так -к слову, просто небольшое наблюдение.
В НХЛ играют самые лучшие в мире зачем сравнивать одно с другим.
Впрочем вопрос сколь справедливый, столь и риторический