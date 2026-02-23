Плющев об ОИ: «Полуфинал США – Словакия показал, что между НХЛ и КХЛ пропасть. Мы отстали практически везде – в подготовке, анализе, ведении игры»

  • Спортс
92

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался об уровне КХЛ по итогам хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Италии. 

– Я вам скажу, что на сегодняшний день максимальный уровень КХЛ показала сборная Словакии. Хорошо выступила в предварительном турнире, но в плей-офф совершенно потерялась в полуфинале с американцами.

– В чем потерялась?

– Сборная США прошла этот полуфинал, даже не вспотев. Вы видели в этой игре, например, всеми захваленного форварда словаков и «Спартака» Ружичку? Нет, не видели, ведь на фоне звезд сборной США он просто исчез. Поскольку там были совершенно другие скорости, умноженные на совершенно другое исполнительское мастерство.

Тем, кто не хочет смотреть Олимпиаду, но продолжает витать в облаках, скажу так; полуфинал Словакия – США профессионалам показал, что между НХЛ и нашей лигой – увы, пропасть. Изучайте его и делайте выводы!

– Где мы отстали?

– Давайте честно – мы отстали практически везде – в подготовке, анализе, ведении игры, а также практически во всех позициях, за исключением вратарской. Хотя, судя по прессе, мы по привычке на кого-то смотрим свысока. Если хотим быть адекватными – обязаны от этого отказаться, – сказал Плющев. 

Отметим, что на Олимпиаде-2026 в составе сборной Словакии выступали 3 игрока из Фонбет Чемпионата КХЛ – защитник Мартин Гернат («Локомотив»), форварды Адам Лишка («Северсталь») и Адам Ружичка («Спартак»). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
А ничего что в составе словаков нхлвцев больше, чем кхлвцев? А больше всего вообще из еврочемпов? Я конечно. Понимаю, что чем сильней ты пнешь кхл, тем больше уважения от местных спортсовских пользователей, но все же хоть какая то адекватность нужна. Тренер нытик, который во время своей работы со сборными слепил худшую игру в истории, как по игре, так и по результату.
Любое интервью плющева, абсолютно никому 1.000 лет не нужного в КХЛ и не задействованного ни в одной команде - плевок в лигу, плевок в наш хоккей в целом, плевок в наших игроков. Ну кто в здравом уме может судить об уровне лиг на основании того, что команда, в которой ТРИ игрока из 25 представляют КХЛ, проиграла чемпиону Олимпийских игр??? Только плющев-человек обиженный, не очень умный, но очень настроенный на то, чтобы - по поводу и без - пнуть собственную лигу.
Хотя, в принципе, сложно спорить с тем, что уровень мастерства в НХЛ выше, чем в КХЛ-это объективный факт, но приплетать сюда команду, в которой один игрок, проводящий не лучший сезон, сыграл не лучший матч, как доказательство - значит расписываться в собственной полной ангажированности и неадекватности и демонстрировать пропасть между собственными суждениями и здравым смыслом.
PC: кстати так получилось, что на фоне четвертьфиналов 18 февраля (сша Швеции и канада-чехия) довелось посмотреть ска Северсталь. Не то что пропасти там не увидел, Но объективно из трёх матчей этот - подраматизму и хоккейному содержанию - был наиболее интересный. Ну это так -к слову, просто небольшое наблюдение.
Ответ peacenforcer
вам бы к доктору, батенька-)) сравнивать колхозматч деревянных ска и севы с полуфиналами-)))
Ответ peacenforcer
«Чушь и бред»(с) Мне тоже много чего в Плющеве не нравится, но тут то человек озвучил абсолютную правду. НХЛ стоит особняком в хоккейном мире, близко вообще никого нет. КХЛ на мой взгляд лидер второго эшелона, где еще Щвейцарская лига и АХЛ, по крайней мере пока. Это объективно, зачем реальность отрицать?
Где бы не присутствовал этот Плющев везде сплошные сплошные фиаско , в молодости в ЦСКА играть пробовал, так Тарасов его выгнал, сборную России на ЧМ тренировал тоже лавров не принесло- 7 место, казалось в судейском хоккейном корпусе задержится, так нет и оттуда поперли , теперь вот как аналитик хоккейный силу свою пробует, как по мне так тоже неудачно.
Ответ притвиц
Где бы не присутствовал этот Плющев везде сплошные сплошные фиаско , в молодости в ЦСКА играть пробовал, так Тарасов его выгнал, сборную России на ЧМ тренировал тоже лавров не принесло- 7 место, казалось в судейском хоккейном корпусе задержится, так нет и оттуда поперли , теперь вот как аналитик хоккейный силу свою пробует, как по мне так тоже неудачно.
А почему умолчал, что он МЧМ выиграл, а это посложнее, чем ЧМ.
Ответ притвиц
Где бы не присутствовал этот Плющев везде сплошные сплошные фиаско , в молодости в ЦСКА играть пробовал, так Тарасов его выгнал, сборную России на ЧМ тренировал тоже лавров не принесло- 7 место, казалось в судейском хоккейном корпусе задержится, так нет и оттуда поперли , теперь вот как аналитик хоккейный силу свою пробует, как по мне так тоже неудачно.
Кто у этого 🤡 постоянно берет интервью? Назовись, журналистишка))Три игрока всего было. С КХЛ А Регенда , Немец, Фегервары, Чернак, Дворски, Слафковски,Поспешил из НХЛ. Татар долго там играл.. Остальные из Европы. Так плющ обо.. рал КХЛ и Россию
В Словакии играло только три(!) игрока из КХЛ, остальные из НХЛ и Европы. Если учесть, что сейчас в КХЛ мало игроков из Европы, то судить о силе лиги по игре отдельных игроков просто нелепо. Разумеется НХЛ сильнее КХЛ, ведь там играют все сильнейшие игроки мира, включая и игроков из России. А вот почему Плющев скромно молчит о Канаде, которой он выдавал золото ещё до начала турнира? Он ведь восхищался сколько у них звёздных центров. А по итогу Канада все матчи на вылет не смогла закончить в основное время. Слабовато как-то для доминаторов. Но для Плющева это в порядке вещей. Он только критикует, а вот когда у его был шанс показать себя в качестве тренера клуба и сборной России, он провалился. С тех пор он только всё критикует.
неудачное сравнение, США 320 млн Словакия 5,5 млн население. ..и дт.
Ответ AlexFirs60
неудачное сравнение, США 320 млн Словакия 5,5 млн население. ..и дт.
Я не пойму кого слушать Роман Борисович говорит что по методикам мы впереди планеты всей 😂😂😂
Ответ AlexFirs60
неудачное сравнение, США 320 млн Словакия 5,5 млн население. ..и дт.
Население это не показатель, а сколько проживает в Нидерландах, Португалии, а они на равных играют в футбол с Бразилией, Аргентиной, Германией.
Ерунда. Мы шаг за шагом будем к ним приближаться. Пропасти там никакой нет. Учитывая как управлял командой Купер и как тупо канадцы пытались вскрыть оборону США.
Ответ mitos
Ерунда. Мы шаг за шагом будем к ним приближаться. Пропасти там никакой нет. Учитывая как управлял командой Купер и как тупо канадцы пытались вскрыть оборону США.
Матч наших звёзд КХЛ и Нхл просто расставил все на свои места, Элита нхл они обыграют их в 9 случаях из 10
Ответ mitos
Ерунда. Мы шаг за шагом будем к ним приближаться. Пропасти там никакой нет. Учитывая как управлял командой Купер и как тупо канадцы пытались вскрыть оборону США.
Да вроде канадцы хорошо вскрывали оборону, но хеллибак потащил матч, плюс защита подстраховала, да и сами канадцы совершили ошибки несвойственные им, тот же Маккиннон когда в пустые не попал, а Макдевид зачем то решил в одного зарезать в овере.к Куперу то какие претензии?
Я вот читаю и думаю все специалисты ау проснётесь
В НХЛ играют самые лучшие в мире зачем сравнивать одно с другим.
спортс,для чего вы этого токсика везде пихаете?ну вообще неинтересно мнение тренера-неудачника,загубившего не одну карьеру и не добившегося ровным счётом ничего
Ответ КаримБабай
спортс,для чего вы этого токсика везде пихаете?ну вообще неинтересно мнение тренера-неудачника,загубившего не одну карьеру и не добившегося ровным счётом ничего
Справедливый и очень уместный вопрос. Почему профессиональный, проверенный временем лузер и невменоз - чуть ли не главный эксперт по хоккею на sports.ru.
Впрочем вопрос сколь справедливый, столь и риторический
Действительно, где Кожевников и Назаров???)))
Безусловно, три игрока КХЛ — это показатель прям всей лиги, ни разу не притягивание за уши. Какой же всё-таки обидчивый Плющев, что ни в лиге, ни как тренер он не нужен.
Ответ Иван Буренков
Безусловно, три игрока КХЛ — это показатель прям всей лиги, ни разу не притягивание за уши. Какой же всё-таки обидчивый Плющев, что ни в лиге, ни как тренер он не нужен.
Показатель лиги это золото олимпиады и серебро. Без НХЛ. Это лучшая лига в Европе. Плющ неадекват
Дядя пьян походу. Причём тут вообще это? А чепионаты Чехии и Швейцарии значит почти лучше НХЛ. Канада чудом спаслась. А у финнов тренер местный? Значит и чемп Финляндии как НХЛ.
