Проворов забил 8-й гол в сезоне в матче с «Тампой». У защитника «Коламбуса» 26 очков за 64 игры

Защитник «Коламбуса» Проворов забил 8-й гол в сезоне НХЛ.

Защитник «Коламбуса » Иван Проворов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой » (5:2).

29-летний россиянин провел на льду 22:05, нанес два броска в створ, сделал один силовой прием, заблокировал один бросок и допустил одну потерю, завершив встречу с полезностью «плюс 1».

В этом сезоне на счету Проворова 26 (8+18) очков в 64 матчах при полезности «плюс 15» и 25:08 на льду в среднем за игру.

Марченко набрал очки в 6-й игре подряд – гол с «Тампой». У форварда «Коламбуса» 24+32 в 58 матчах сезона