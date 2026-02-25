Ларионов о СКА в плей-офф: «Мы не хотим быть удовлетворенными этим. Проходя все трудности, ты не можешь показать своим языком тела слабину»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о выходе команды в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ после победы над «Адмиралом» (4:2).
– Хочу поздравить болельщиков нашей команды с выходом СКА в плей‑офф. Были сомнения, без этого никак. Хочу поздравить с юбилейной, 250‑й шайбой Сергея Плотникова.
Два очка есть два очка. Хотелось увидеть более яркую, эмоциональную игру, но после ЦСКА, когда команда эмоционально выиграла тяжелый матч, трудно выходить против соперника, который потерял шансы на плей‑офф.
– У вас на этом пути к плей‑офф были сомнения, а вдруг не получится?
– Давайте пока не будем делать выводы, подождем конца сезона. Мы не хотим быть удовлетворенными тем, что попали в плей‑офф. Проходя все трудности, ты не можешь показать своим языком тела слабину, что что‑то не работает. Надо верить в каждого, любить то, что делаешь, – сказал Ларионов.