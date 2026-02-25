Ларионов о СКА в плей-офф: «Мы не хотим быть удовлетворенными этим. Проходя все трудности, ты не можешь показать своим языком тела слабину»

Игорь Ларионов о СКА в плей-офф: не хотим быть удовлетворенными этим.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о выходе команды в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ после победы над «Адмиралом» (4:2).

– Хочу поздравить болельщиков нашей команды с выходом СКА в плей‑офф. Были сомнения, без этого никак. Хочу поздравить с юбилейной, 250‑й шайбой Сергея Плотникова .

Два очка есть два очка. Хотелось увидеть более яркую, эмоциональную игру, но после ЦСКА, когда команда эмоционально выиграла тяжелый матч, трудно выходить против соперника, который потерял шансы на плей‑офф.

– У вас на этом пути к плей‑офф были сомнения, а вдруг не получится?

– Давайте пока не будем делать выводы, подождем конца сезона. Мы не хотим быть удовлетворенными тем, что попали в плей‑офф. Проходя все трудности, ты не можешь показать своим языком тела слабину, что что‑то не работает. Надо верить в каждого, любить то, что делаешь, – сказал Ларионов.