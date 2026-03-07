У Плотникова 1000 матчей в КХЛ. Только Шипачев, Бирюков и Каблуков достигли этой отметки до форварда СКА
Сергей Плотников провел 1000-й матч в КХЛ.
СКА противостоит московскому «Динамо» (0:0, первый период) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
Эта игра стала 1000-й в карьере для нападающего петербургского клуба Сергея Плотникова.
Ранее до этой отметки добирались Евгений Бирюков (1001), Вадим Шипачев (1121) и Илья Каблуков (1044).
Всего на счету Плотникова 588 (253+335) очков за карьеру, он выступал за ЦСКА, «Локомотив», «Металлург» и «Амур».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
1. Данис Зарипов (с 1998 по 2023) - 1324
2. Виталий Атюшов (1997 - 2020) - 1201
3. Григорий Панин (2004 - 2026) - 1195 *
4. Александр Попов (1999 - 2022) - 1180
5. Алексей Калюжный (1995 - 2016) - 1163
6. Сергей Мозякин (2001 - 2021) - 1161
7. Евгений Бирюков (2005 - 2024) - 1150
8. Илья Никулин (2000 - 2019) - 1145
9. Вадим Шипачёв (2005 - 2026) - 1136 *
10. Илья Каблуков (2006 - 2026) - 1126 *
11. Константин Горовиков (1995 - 2017) - 1117
12. Сергей Широков (2005 - 2026) - 1109 *
13. Виталий Прошкин (1994 - 2014) - 1101
14. Илья Горохов (1995 - 2017) - 1078
15. Андрей Субботин (1990 - 2013) - 1066
16. Алексей Трощинский (1990 - 2013) - 1059
17. Дмитрий Рябыкин (1994 - 2015) - 1058
18. Яков Рылов (2004 - 2025) - 1030
19. Юрий Трубачёв (2000 - 2020) - 1027
20. Алексей Терещенко (1999 - 2020) - 1017
21. Денис Платонов (2002 - 2019) - 1013
22. Сергей Плотников (2009 - 2026) - 1000 *
* - серия продолжается
PS. Статистика Виталия Атюшова уточнена. Извиняюсь за неверные данные в одном из предыдущих постов.
1. Андрей Субботин (Томск, 1973) - 11.12.2011
2. Виталий Прошкин (Электросталь, 1976) - 24.01.2012
3. Алексей Трощинский (Усть-Каменогорск, 1973) - 20.02.2012
4. Алексей Калюжный (Минск, 1977) - 15.02.2013
5. Дмитрий Рябыкин (Чирчик, 1976) - 05.12.2013
6. Константин Горовиков (Новосибирск, 1977) - 04.09.2015
7. Илья Горохов (Ярославль, 1977) - 23.10.2015
8. Виталий Атюшов (Пенза, 1979) - 06.01.2016
9. Данис Зарипов (Челябинск, 1981) - 08.01.2016
10. Илья Никулин (Москва, 1982) - 23.01.2017
11. Сергей Мозякин (Ярославль, 1981) - 10.10.2018
12. Александр Попов (Ангарск, 1980) - 04.11.2018
13. Денис Платонов (Саратов, 1981) - 07.01.2019
14. Алексей Терещенко (Можайск, 1980) - 15.01.2019
15. Юрий Трубачёв (Череповец, 1983) - 22.11.2019
16. Евгений Бирюков (Касли, 1986) - 21.09.2021
17. Григорий Панин (Караганда, 1985) - 04.09.2023
18. Илья Каблуков (Москва, 1988) - 30.10.2023
19. Вадим Шипачёв (Череповец, 1987) - 04.03.2024
20. Сергей Широков (Озёры, 1986) - 07.10.2024
21. Яков Рылов (Кирово-Чепецк, 1985) - 29.10.2024
22. Сергей Плотников (Комсомольск-на-Амуре, 1990) - 07.03.2026