У Плотникова 1000 матчей в КХЛ. Только Шипачев, Бирюков и Каблуков достигли этой отметки до форварда СКА

Сергей Плотников провел 1000-й матч в КХЛ.

СКА противостоит московскому «Динамо » (0:0 , первый период) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Эта игра стала 1000-й в карьере для нападающего петербургского клуба Сергея Плотникова .

Ранее до этой отметки добирались Евгений Бирюков (1001), Вадим Шипачев (1121) и Илья Каблуков (1044).

Всего на счету Плотникова 588 (253+335) очков за карьеру, он выступал за ЦСКА , «Локомотив », «Металлург » и «Амур ».