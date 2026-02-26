Василевский отразил 32 броска из 34 в победной игре с «Торонто». В 2026-м «Тампа» набрала очки в каждом из 14 матчей с российским голкипером в старте
Андрей Василевский отразил 32 из 34 бросков в победной игре с «Торонто».
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 из 34 бросков в створ ворот в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:2).
В 2026 году команда набрала очки в каждом из 14 матчей (13 побед и 1 поражение по буллитам), в которых играл российский голкипер.
Его личный рекорд по этому показателю был установлен в 2020-м – 16 подряд матчей с очками со старта календарного года. Рекорд НХЛ принадлежит Фрэнку Бримсеку (19 игр, 1941-й).
В этом сезоне Василевский провел 38 игр и одержал 28 побед при 91,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,11.
Кучеров набрал очки в 11-й игре подряд – 1+2 с «Торонто». У форварда «Тампы» стало 94 очка за 52 матча
