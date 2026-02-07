Василевский – основной претендент на «Везину» по мнению ESPN. Сорокин – 2-й, Гибсон – 3-й

Андрей Василевский – основной претендент на «Везину» по мнению ESPN.

Голкипер «Тампы » Андрей Василевский является основным фаворитом на получение «Везины Трофи» – награды, которая вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ .

ESPN опросил ряд членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA), которые назвали главных претендентов на «Везину».

Лидером голосования стал Василевский. Второе место занял голкипер «Айлендерс » Илья Сорокин, третье – вратарь «Детройта » Джон Гибсон.

За данную номинацию голосуют генеральные менеджеры клубов НХЛ.

В нынешнем сезоне Василевский провел 37 матчей в регулярном чемпионате, одержал 27 побед, пропуская в среднем 2,11 шайбы и отражая 91,9% бросков. В его активе также два шатаута. Россиянин уже выигрывал «Везину» в сезоне-2018/19.