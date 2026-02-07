Василевский – основной претендент на «Везину» по мнению ESPN. Сорокин – 2-й, Гибсон – 3-й
Андрей Василевский – основной претендент на «Везину» по мнению ESPN.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский является основным фаворитом на получение «Везины Трофи» – награды, которая вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
ESPN опросил ряд членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA), которые назвали главных претендентов на «Везину».
Лидером голосования стал Василевский. Второе место занял голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин, третье – вратарь «Детройта» Джон Гибсон.
За данную номинацию голосуют генеральные менеджеры клубов НХЛ.
В нынешнем сезоне Василевский провел 37 матчей в регулярном чемпионате, одержал 27 побед, пропуская в среднем 2,11 шайбы и отражая 91,9% бросков. В его активе также два шатаута. Россиянин уже выигрывал «Везину» в сезоне-2018/19.
Сухие матчи: Василевский - 2, Веймелка - 1.
Проигранные матчи: Василевский -10, Веймелка - 17.