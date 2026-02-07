  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Василевский – основной претендент на «Везину» по мнению ESPN. Сорокин – 2-й, Гибсон – 3-й
10

Василевский – основной претендент на «Везину» по мнению ESPN. Сорокин – 2-й, Гибсон – 3-й

Андрей Василевский – основной претендент на «Везину» по мнению ESPN.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский является основным фаворитом на получение «Везины Трофи» – награды, которая вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

ESPN опросил ряд членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA), которые назвали главных претендентов на «Везину».

Лидером голосования стал Василевский. Второе место занял голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин, третье – вратарь «Детройта» Джон Гибсон.

За данную номинацию голосуют генеральные менеджеры клубов НХЛ.

В нынешнем сезоне Василевский провел 37 матчей в регулярном чемпионате, одержал 27 побед, пропуская в среднем 2,11 шайбы и отражая 91,9% бросков. В его активе также два шатаута. Россиянин уже выигрывал «Везину» в сезоне-2018/19.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
logoАндрей Василевский
logoАйлендерс
logoДетройт
logoНХЛ
logoДжон Гибсон
logoИлья Сорокин
рейтинги
logoТампа-Бэй
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Красота, ребят. Наши снова в топе..
Василевский догнал Веймелку по числу побед - у обоих по 27. Василевский сыграл 37 матчей, а Веймелка 44.
Сухие матчи: Василевский - 2, Веймелка - 1.
Проигранные матчи: Василевский -10, Веймелка - 17.
Ответ lus
Василевский догнал Веймелку по числу побед - у обоих по 27. Василевский сыграл 37 матчей, а Веймелка 44. Сухие матчи: Василевский - 2, Веймелка - 1. Проигранные матчи: Василевский -10, Веймелка - 17.
Тампа всё-таки не равно Юта.
И Андрея обходили уже разок помню. И Шестеркина. В те разы обидненько , не слабее конкурентов были.
Справедливо 💪
Ну и Сорокин не меньше заслужил, практически в одиночку тащит Айлендерс
Василевский после сейчас здорово играет, не в последнюю очередь благодаря его игре "Тампа" идет первой на востоке. Ну, а в последних матчах так вообще напоминает самого себя в лучшие годы.
Наши Киперы опять кошмарят лигу
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
По кому в детстве фанатели игроки КХЛ? Узнайте в новом тексте
29 минут назадСпецпроект
Олимпиада-2026. Швеция против Италии, Финляндия проиграла Словакии
49 минут назад
Словакия обыграла Финляндию в 1-м матче на ОИ-2026 – 4:1, Слафковски набрал 2+1
сегодня, 18:27
Йоси – капитан сборной Швейцарии на Олимпиаде, Хишир, Фиала, Нидеррайтер и Глаузер – ассистенты
сегодня, 18:38
Депутат Свищев об Овечкине: «Каждое утро смотрю, какие матчи он провел – забил или нет. Когда получается, радуюсь: «Когда же он до тысячи дойдет?» А он сто процентов дойдет»
сегодня, 17:59
Экс-вратарь «Ак Барса» Гарипов вошел в состав Общественного совета при УФСИН по Татарстану
сегодня, 17:26Фото
Маккиннон занимается в звене с Райнхартом и Хэйглом на тренировке сборной Канады, Маршанд – с Хорватом и Сузуки
сегодня, 16:49
Проверьте свою готовность к хоккейному турниру на Олимпиаде в новом тесте
сегодня, 16:30Тесты и игры
Кросби о первой игре Канады на ОИ-2026: «Пора приступать к делу. Были хорошие тренировки и определенное предвкушение – мы хотим начать»
сегодня, 15:59
Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер)
сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Армия об 1:4 от Словакии: «Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть, но не сделали этого. Это отстойно, но это всего лишь одна игра, впереди еще много матчей»
9 минут назад
Ружичка о Слафковски: «Он отличный игрок, я знаю, чего от него ожидать. Стараюсь помогать ему добиваться успеха»
19 минут назад
Слафковски забросил 9 шайб в 8 играх на Олимпиадах. Только Шатан, Штястны, Госса и Голонка забивали больше в истории сборных Словакии и Чехословакии
34 минуты назад
Егор Сурин: «После Матча звезд возвращаешься в сезон с другой энергией. Такие мероприятия помогают перезагрузить голову»
сегодня, 18:59
Кадейкин об Олимпиаде: «Хотелось бы посмотреть на сборную России. Интересно, как наши ребята сыграли бы»
сегодня, 18:46
Кадейкин об НХЛ: «Я не романтик и не фантазер, ориентируюсь на конкретику. Если есть предложение, рассматриваю. Нет предложения – о чем думать?»
сегодня, 17:49
Никита Кирьянов: «Жаль, что России нет на Олимпиаде. Интересно было бы посмотреть на наш уровень по сравнению с другими. Верим и надеемся, что скоро вернемся»
сегодня, 17:35
У капитана «Спартака» Миронова родилась дочь, девочку назвали Мира: «Час назад снова стали родителями»
сегодня, 17:08Фото
Отец Фегервары: «Мартин сказал, что Овечкин – самый лучший игрок мира»
сегодня, 16:57
Слафковски стал автором 1-й шайбы мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. Он открыл счет в матче Словакии и Финляндии
сегодня, 16:23
Рекомендуем