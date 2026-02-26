Кучеров набрал очки в 11-й игре подряд – 1+2 с «Торонто». У форварда «Тампы» стало 94 очка за 52 матча

  • Спортс
Никита Кучеров набрал очки в 11-й игре НХЛ подряд.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:2) и стал второй звездой встречи.

32-летний хоккеист продлил результативную серию до 11 игр. Его личный рекорд по этому показателю установлен в сезоне-2023/24 – 13 матчей.

«Тампа» увеличила серию побед до 6 игр и возглавляет Восточную конференцию, набрав 80 очков в 56 матчах.

На счету Кучерова стало 94 (30+64) результативных действия за 52 игры в этом сезоне при полезности «плюс 33».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Еще 2 гола отменили и партнеры косячили, наиграл сегодня на все 7 очков
Я не болельщик Тампы, но Куч - глыба, свою работу вновь выполнил на отлично и вроде уже стал вторым на данный момент)
Маку видимо отдых дали в составе его нет
Да мы уже поняли, что ты ни чей не болельщик, но нализываешь всем.
Кучеров в возрастах 30, 31 и 32 года по очкам уступает только Эспозито, Лемьё и Гретцки, а по сумме этой трехлетки уступает только Эспозито (пока, но может и опередить). И намного результативнее всех наших в соответствующем возрасте, в том числе и Ови и Джино. У него, как и Овечкина, не рушится результативность с возрастом. Куч станет вторым по очкам среди наших после Овечкина, а по итогу может и Ови опередить.
Это значит, что этот сезон может стать последним, когда четыре наших лидера по очкам в НХЛ будут играть одновременно (ещё Панарин будет в четвёрке). А позже и Капризов подтянется к пятёрке наших лучших.
Наслаждаемся моментами и болеем за наших!
Куч могуч, но боюсь здоровья как у Ови нет больше ни у кого из наших. Так что скорее всего восьмерка останется на первой строчке, а вот за второе место Никита наверняка поборется.
Судя по любви к хоккею Куча он свое здоровье прокачает,чтобы по дольше на высоком уровне поиграть
Куч ну это гений нашего хоккея, не сбавляй оборотов
Куч гений , первый Мак уже позади , осталось второго обойти , 4 Арта будет великим достижением
То есть ты согласен, что Макдак с 5ю уже Великий?)
Идет к тому, что Никита станет нашим самым результативным игроком в истории. Это было бы справедливо.
Шансы опередить Овечкина невелики.
Да и Малкина будет непросто обогнать. Всё-таки Кучерову почти 33 года. Через два-три года спад неизбежен.
Куч 5 сезонов еще по 100 очков будет набирать скорее всего
Быстрее Куча из действующих игроков, 700 передач набрал только Макди

Не пропускай он в этом сезоне матчи из-за травмы, уже давно был-бы топ1 по очкам в сезоне
За последние 10 сезонов двукратными обладателеми Кубка Стенли стали
Малкин
Барбашев
Тарасенко
Кучеров
Василевский
Сергачев
Бобровский
Куликов.
Все играют и в этом сезоне, значит можем увидеть и трехратных ещё, как Малкин, Брылин, Ларионов, Федоров!
Выше всего шансы получить три перстня у Бобровского, Куликова, или Василевского и Кучерова, все из штата Флорида, налогового послабителя, следует заметить!
Флорида не возьмет 3 КС, в этом сезоне даже ПО под вопросом
У Боба с 31ой статистикой вратарской в этом сезоне?-)))
На очередные 100+ ассистов идёт. А также на 140+ очей и третьему подряд Арту. А там глядишь журналисты не устоят и выдадут наконец Харта.
Какие 100+ передач)))))))))
Какие 100+ передач)))))))))
Возьми калькулятор и посчитай 🤷
Таблица россиян в НХЛ- бомбардиры (чемпионат), лидеры, крупный шрифт у играющих сейчас, гол+пас: На 26.02.26.
1. ОВЕЧКИН - 1671 (919+752) - 1551 игр...
2. МАЛКИН - 1390 (527+863) - 1254 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1088 (387+701) - 856 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 928 (321+607) - 805 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН. КУЧЕРОВ поднимется до второго места, по итогу может и до первого, ПАНАРИН до четвертого. А это значит что в этом сезоне, возможно последнем, в НХЛ играют ОДНОВРЕМЕННО четверо наших ЛУЧШИХ бомбардиров! Фиксируем историю! А скорее всего и пятеро! Последние шесть сезонов! Наверняка лет через пять КАПРИЗОВ должен быть в десятке, а потом может и в пятёрку подняться!
БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
Вячеслав Козлов в десятке наших в НХЛ. И главный тренер в Динамо сейчас.
Федоров тренеровал ЦСКА, Ковалев - Кунлюнь.
Могильный, Дацюк, Ковальчук не были главными, но остаются в хоккее. Четверо играют сейчас.
