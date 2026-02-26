Кучеров набрал очки в 11-й игре подряд – 1+2 с «Торонто». У форварда «Тампы» стало 94 очка за 52 матча
Никита Кучеров набрал очки в 11-й игре НХЛ подряд.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:2) и стал второй звездой встречи.
32-летний хоккеист продлил результативную серию до 11 игр. Его личный рекорд по этому показателю установлен в сезоне-2023/24 – 13 матчей.
«Тампа» увеличила серию побед до 6 игр и возглавляет Восточную конференцию, набрав 80 очков в 56 матчах.
На счету Кучерова стало 94 (30+64) результативных действия за 52 игры в этом сезоне при полезности «плюс 33».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Это значит, что этот сезон может стать последним, когда четыре наших лидера по очкам в НХЛ будут играть одновременно (ещё Панарин будет в четвёрке). А позже и Капризов подтянется к пятёрке наших лучших.
Наслаждаемся моментами и болеем за наших!
Да и Малкина будет непросто обогнать. Всё-таки Кучерову почти 33 года. Через два-три года спад неизбежен.
Не пропускай он в этом сезоне матчи из-за травмы, уже давно был-бы топ1 по очкам в сезоне
Малкин
Барбашев
Тарасенко
Кучеров
Василевский
Сергачев
Бобровский
Куликов.
Все играют и в этом сезоне, значит можем увидеть и трехратных ещё, как Малкин, Брылин, Ларионов, Федоров!
Выше всего шансы получить три перстня у Бобровского, Куликова, или Василевского и Кучерова, все из штата Флорида, налогового послабителя, следует заметить!
1. ОВЕЧКИН - 1671 (919+752) - 1551 игр...
2. МАЛКИН - 1390 (527+863) - 1254 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1088 (387+701) - 856 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 928 (321+607) - 805 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН. КУЧЕРОВ поднимется до второго места, по итогу может и до первого, ПАНАРИН до четвертого. А это значит что в этом сезоне, возможно последнем, в НХЛ играют ОДНОВРЕМЕННО четверо наших ЛУЧШИХ бомбардиров! Фиксируем историю! А скорее всего и пятеро! Последние шесть сезонов! Наверняка лет через пять КАПРИЗОВ должен быть в десятке, а потом может и в пятёрку подняться!
БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
Вячеслав Козлов в десятке наших в НХЛ. И главный тренер в Динамо сейчас.
Федоров тренеровал ЦСКА, Ковалев - Кунлюнь.
Могильный, Дацюк, Ковальчук не были главными, но остаются в хоккее. Четверо играют сейчас.