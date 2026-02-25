Кросби выбыл минимум на 4 недели из-за травмы. Капитан «Питтсбурга» и сборной Канады получил повреждение в 1/4 финала ОИ

Сидни Кросби выбыл минимум на 4 недели из-за травмы.

Капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби помещен клубом в список травмированных и пропустит минимум четыре недели.

38-летний форвард получил повреждение нижней части тела в четвертьфинале Олимпиады между Канадой и Чехией (4:3 ОТ). Он пропустил оставшиеся матчи турнира.

В этом регулярного чемпионате НХЛ Кросби провел 56 матчей и набрал 59 (27+32) очков при полезности «плюс 1».

Сидни Кросби был нытиком, а стал примером мужества в хоккее