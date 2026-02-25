  • Спортс
  Кросби выбыл минимум на 4 недели из-за травмы. Капитан «Питтсбурга» и сборной Канады получил повреждение в 1/4 финала ОИ
69

Сидни Кросби выбыл минимум на 4 недели из-за травмы.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби помещен клубом в список травмированных и пропустит минимум четыре недели.

38-летний форвард получил повреждение нижней части тела в четвертьфинале Олимпиады между Канадой и Чехией (4:3 ОТ). Он пропустил оставшиеся матчи турнира.

В этом регулярного чемпионате НХЛ Кросби провел 56 матчей и набрал 59 (27+32) очков при полезности «плюс 1».

Сидни Кросби был нытиком, а стал примером мужества в хоккее

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Питтсбурга»
logoСборная Чехии по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoНХЛ
травмы
logoСидни Кросби
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
logoПиттсбург
69 комментариев
Шансы Питтсбурга на плей-офф заметно уменьшились
Ответ t0ni12
Шансы Питтсбурга на плей-офф заметно уменьшились
Комментарий скрыт
Ответ juki_puki
Комментарий скрыт
ты бы хоть в таблицу для приличия глянул
Ну все Малкин в Миннесоту
Ответ Мин Илhaм
Ну все Малкин в Миннесоту
Комментарий скрыт
Ответ konnov.dimitri
Комментарий скрыт
даже не знаю, какой поток сознания привёл вас к такому комментарию
до сих пор не понимаю как Уилсон и Ко допустили, чтобы чехи так мутузили Сида
Ответ chance-comer
до сих пор не понимаю как Уилсон и Ко допустили, чтобы чехи так мутузили Сида
А ко. это кто в данном случае? Да и Уилсон абсолютный мертвячелло как тафгай и как игрок, никого он не защищает. Может только мерзко играть, а по делу ответить не может и близко. Жутко переоцененный игрок, не знаю зачем его брали в сборную, так еще ведь в первую тройку его сували…
Ответ chance-comer
до сих пор не понимаю как Уилсон и Ко допустили, чтобы чехи так мутузили Сида
Уилсон - тряпка, Гудас - падлюка, Купер - слил кэпа в угоду Тампе.
Сломали Сида….. Гудас - конч уб л док. Почему команда его не загасила , почему после первого момента , то травмы его кто нибудь жестко не припечатал ? Всем плевать что ли, вот тебе и поддержка .
Финала Олимпиады - и не сыграл, сидел в раздевалке , как же плохо Кросби было, тяжело такое представить . Еще и в плов не попадут , столько матчей пропустит а разница в очках с преследователями не большая
Надеюсь Чеха загасят сейчас в матчах и с концами 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Так он еще в интервью сказал - мне плевать что я Кросби сломал но зато Сид сказал - я не зол на него , он просто сыграл как защитник - Сид дипломат и Макди защищал после его провала , мировой человек
Нормас чехи его отмутузили.
Ответ гилберт
Нормас чехи его отмутузили.
С*ки
Ответ _salta_
С*ки
К.рвы вроде.
Значит слухи про обмен окончательно утихнут
