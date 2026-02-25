Кросби выбыл минимум на 4 недели из-за травмы. Капитан «Питтсбурга» и сборной Канады получил повреждение в 1/4 финала ОИ
Сидни Кросби выбыл минимум на 4 недели из-за травмы.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби помещен клубом в список травмированных и пропустит минимум четыре недели.
38-летний форвард получил повреждение нижней части тела в четвертьфинале Олимпиады между Канадой и Чехией (4:3 ОТ). Он пропустил оставшиеся матчи турнира.
В этом регулярного чемпионате НХЛ Кросби провел 56 матчей и набрал 59 (27+32) очков при полезности «плюс 1».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Питтсбурга»
Финала Олимпиады - и не сыграл, сидел в раздевалке , как же плохо Кросби было, тяжело такое представить . Еще и в плов не попадут , столько матчей пропустит а разница в очках с преследователями не большая
Надеюсь Чеха загасят сейчас в матчах и с концами 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Так он еще в интервью сказал - мне плевать что я Кросби сломал но зато Сид сказал - я не зол на него , он просто сыграл как защитник - Сид дипломат и Макди защищал после его провала , мировой человек