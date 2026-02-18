Кросби из-за травмы покинул площадку по ходу игры с Чехией. Капитан Канады хромая ушел в раздевалку
В Милане продолжается плей-офф мужского олимпийского хоккейного турнира. В 1/4 финала Канада проводит матч с Чехией (2:2, 2-й перерыв).
Кросби покинул площадку в середине второго периода.
Чешский защитник Радко Гудас провел силовой прием против Кросби у борта, позже в той же смене канадец получил еще один удар, после чего покинул площадку.
После общения с командным врачом на скамейке, Кросби хромая направился в туннель к раздевалке.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
24 комментария
Здоровья.
Бедные Пингвины.....Здоровья Сиду
Надеюсь, что вернется в команду в следующем матче! Здоровья Сиду)
Через 4 года?
Через пару дней
Епрст. Там еще Червенка пылит. Во дела...
Там еще Кузьмина пылит
Надо выигрывать за Капитана.
Выйграли таки канадосы, молодцы. Надеюсь увидим еще Сида по ходу этого турнира. Точку слили без него в одну калитку.
Точку слил в одного Маккиннон. Как Макдэвид стал вместо него, так все выиграл
Грязно сломали Легенду конечно
Хоккей - огонь просто, Кросбяну - здоровья
Здоровья.
Чехи сломали его. Надеюсь канадцы по спортивному заведутся и обыграют.
