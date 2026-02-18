Кросби из-за травмы покинул площадку по ходу игры с Чехией. Капитан Канады хромая ушел в раздевалку

Сидни Кросби, вероятно, получил травму на ОИ-2026.

Капитан сборной Канады Сидни Кросби, вероятно, получил травму в матче против Чехии .

В Милане продолжается плей-офф мужского олимпийского хоккейного турнира. В 1/4 финала Канада проводит матч с Чехией (2:2, 2-й перерыв).

Кросби покинул площадку в середине второго периода.

Чешский защитник Радко Гудас провел силовой прием против Кросби у борта, позже в той же смене канадец получил еще один удар, после чего покинул площадку.

После общения с командным врачом на скамейке, Кросби хромая направился в туннель к раздевалке.