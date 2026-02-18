  • Спортс
  Кросби из-за травмы покинул площадку по ходу игры с Чехией. Капитан Канады хромая ушел в раздевалку
Кросби из-за травмы покинул площадку по ходу игры с Чехией. Капитан Канады хромая ушел в раздевалку

Сидни Кросби, вероятно, получил травму на ОИ-2026.

Капитан сборной Канады Сидни Кросби, вероятно, получил травму в матче против Чехии.

В Милане продолжается плей-офф мужского олимпийского хоккейного турнира. В 1/4 финала Канада проводит матч с Чехией (2:2, 2-й перерыв).

Кросби покинул площадку в середине второго периода.

Чешский защитник Радко Гудас провел силовой прием против Кросби у борта, позже в той же смене канадец получил еще один удар, после чего покинул площадку.

После общения с командным врачом на скамейке, Кросби хромая направился в туннель к раздевалке.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
Бедные Пингвины.....Здоровья Сиду
Надеюсь, что вернется в команду в следующем матче! Здоровья Сиду)
Ответ Alex.K71
Надеюсь, что вернется в команду в следующем матче! Здоровья Сиду)
Через 4 года?
Ответ NoThanks
Через 4 года?
Через пару дней
Епрст. Там еще Червенка пылит. Во дела...
Ответ NoThanks
Епрст. Там еще Червенка пылит. Во дела...
Там еще Кузьмина пылит
Надо выигрывать за Капитана.
Выйграли таки канадосы, молодцы. Надеюсь увидим еще Сида по ходу этого турнира. Точку слили без него в одну калитку.
Ответ Дмитрий Генлих
Выйграли таки канадосы, молодцы. Надеюсь увидим еще Сида по ходу этого турнира. Точку слили без него в одну калитку.
Точку слил в одного Маккиннон. Как Макдэвид стал вместо него, так все выиграл
Грязно сломали Легенду конечно
Хоккей - огонь просто, Кросбяну - здоровья
Чехи сломали его. Надеюсь канадцы по спортивному заведутся и обыграют.
Рекомендуем