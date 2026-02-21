  • Спортс
4

Шансы Кросби сыграть в финале ОИ оценивают в 70%. Сидни из-за травмы пропустил полуфинал против Финляндии (Райан Ришо)

Шансы Кросби на участие в финале Олимпиады-2026 оценили в 70%.

Журналист TSN Райан Ришо сообщает, что форвард сборной Канады Сидни Кросби примет участие в финале Олимпиады-2026 с вероятностью 70%. В финальном матче канадцы сыграют с США в воскресенье. 

38-летний хоккеист пропустил полуфинал с Финляндией (3:2) из-за травмы, полученной в игре 1/4 финала с Чехией (4:3 ОТ).

«Мне сообщили, что шансы на участие Кросби в финале оцениваются примерно в 70%.

Оценка его состояния после сегодняшней тренировки на льду и выяснение возможных ограничений станут частью процесса сегодня вечером и завтра», – написал Ришо. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Райана Ришо
травмы
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
надеюсь примет участие
Американцы его доламют. Надо другим канадцам себя показывать. Маккинон может в тройной клуб попасть я так понял. Ну и Макдэвиду нужна большая победа для уверенности.
Пусть поиграет немного, чтоб не доломали. И медаль получить.
