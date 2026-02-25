«Лос-Анджелес» обсуждал с «Монреалем» обмен Лайне. «Кингс» ищут форварда в топ-6 после травмы Фиалы на ОИ (The Fourth Period)

«Лос-Анджелес» обсуждал обмен Патрика Лайне с «Монреалем».

По информации The Fourth Period, «Лос-Анджелес » проявляет интерес к форварду «Монреаля » Патрику Лайне. Отмечается, что стороны общались насчет возможной сделки, но пока не близки к соглашению.

«Кингс» рассматривают различные варианты усиления топ-6 после травмы форварда Кевина Фиалы на Олимпиаде. Швейцарец выбыл до конца сезона.

Сейчас Лайне заканчивает восстановление после операции на мышцах кора. В этом сезоне он провел 5 игр и сделал 1 передачу.

Действующий контракт 27-летнего нападающего со средней годовой зарплатой 8,7 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026-го.

Панарин подарил часы Rolex маскоту «Лос-Анджелеса» Бэйли. Российский форвард выменял у него 72-й номер