«Лос-Анджелес» обсуждал с «Монреалем» обмен Лайне. «Кингс» ищут форварда в топ-6 после травмы Фиалы на ОИ (The Fourth Period)

«Лос-Анджелес» обсуждал обмен Патрика Лайне с «Монреалем».

По информации The Fourth Period, «Лос-Анджелес» проявляет интерес к форварду «Монреаля» Патрику Лайне. Отмечается, что стороны общались насчет возможной сделки, но пока не близки к соглашению.

«Кингс» рассматривают различные варианты усиления топ-6 после травмы форварда Кевина Фиалы на Олимпиаде. Швейцарец выбыл до конца сезона.

Сейчас Лайне заканчивает восстановление после операции на мышцах кора. В этом сезоне он провел 5 игр и сделал 1 передачу.

Действующий контракт 27-летнего нападающего со средней годовой зарплатой 8,7 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026-го.

Панарин подарил часы Rolex маскоту «Лос-Анджелеса» Бэйли. Российский форвард выменял у него 72-й номер

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
возможные переходы
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
после звонка из лос анджелеса, в Монреале вспомнили, что у них есть лайне
Ответ Radik_2.0
после звонка из лос анджелеса, в Монреале вспомнили, что у них есть лайне
Судя по состоянию Лайне, Лос-Анджелес позвонил и сбросил.
Лайне это не в топ 6 форвард, а туда же в лазарет к Фиале
Ответ Белый офицер
Лайне это не в топ 6 форвард, а туда же в лазарет к Фиале
Не в каждой команде надо ломаться
Лайне в КХЛ уже давно пора
И зачем козе баян??
Ответ Павел_1116679604
И зачем козе баян??
а че бы и нет. Контракт до конца сезона, Лайне есть, что доказывать, партнёры подобающие для этого в ЛА найдутся. И новый контракт хороший ему дадут, только если из штанов выпрыгнет и голы пачками начнет забивать... причем в плей-офф))) и то краткосрочный
Ответ fedosss08
а че бы и нет. Контракт до конца сезона, Лайне есть, что доказывать, партнёры подобающие для этого в ЛА найдутся. И новый контракт хороший ему дадут, только если из штанов выпрыгнет и голы пачками начнет забивать... причем в плей-офф))) и то краткосрочный
Мичкова после каждой игры мочить можно, а в сдувшегося ещё к декабрю 2018 лайне до сих пор верят. Испанский стыд
Дед Холланд забыл принять таблетки, раз даже Лайне интересуется
бюджетный вариант. хабы доплатить должны чтобы его забрали
Ответ Дима Лавриненко
бюджетный вариант. хабы доплатить должны чтобы его забрали
Я думаю, Монреалю просто необходимо от него избавится и высвободить место под кепкой, даже, скорее всего, согласятся удержать 50% и отдать какого-нибудь проспекта.
ЛА за гроши получит восстановившегося Лайне с кэпхитом 4,35млн. на пол сезона. А вдруг выстрелит? это же его контрактный сезон и он будет стараться, а не выстрелит, то ЛА ничего не теряет.
А Монреаль, высвободит 4,35 млн. для усиления нападения.
Вин-Вин.
Ответ Shab88
Я думаю, Монреалю просто необходимо от него избавится и высвободить место под кепкой, даже, скорее всего, согласятся удержать 50% и отдать какого-нибудь проспекта. ЛА за гроши получит восстановившегося Лайне с кэпхитом 4,35млн. на пол сезона. А вдруг выстрелит? это же его контрактный сезон и он будет стараться, а не выстрелит, то ЛА ничего не теряет. А Монреаль, высвободит 4,35 млн. для усиления нападения. Вин-Вин.
Так Лайне и есть усиление нападения. В контрактный сезон. Зачем тогда Монреалю его менять, да ещё и с удержанием?
В Питтсбурге, думаю, грядет распродажа. Там целых три варианта в топ-6: бюджетный - Манта, дороже - Раст, Раккель. Все проходит на одного Кузьменко + пики.
А какие надежды подавал.
Из их тройки с МЧМ только Ахо в порядке.
Ответ vitekbvb09@mail.ru
А какие надежды подавал. Из их тройки с МЧМ только Ахо в порядке.
Домашний судейский титул на МЧМ так и остался единственный титулом лайне до сих пор, слёзы брагинцев не забыты. Вечный позор финикам за это. Не за сочи, 2 братиславы или тем более домашние ЧМ. Там они выиграли в хоккей
Ответ Direct free kick
Домашний судейский титул на МЧМ так и остался единственный титулом лайне до сих пор, слёзы брагинцев не забыты. Вечный позор финикам за это. Не за сочи, 2 братиславы или тем более домашние ЧМ. Там они выиграли в хоккей
Помню тот финал. Для меня он самый памятный.
Могут попытаться Томаса выменять, Лаферрье на фланг.
