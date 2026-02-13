«Монреаль» может обменять Лайне после Олимпиады. У форварда последний год контракта с зарплатой 8,7 млн долларов в год (Sportsnet)
«Монреаль» может обменять Патрика Лайне после Олимпиады.
Журналист Sportsnet Эрик Энгельс заявил, что «Монреаль» может обменять Патрика Лайне. Такой вывод он сделал после общения с президентом клуба по хоккейным операциям Джеффом Гортоном.
«Если 27-летний финн и примет участие в играх после Олимпиады, то, скорее всего, не за «Монреаль», – написал Энгельс.
Сейчас нападающий проходит восстановление после операции на мышцах кора. Последние две недели он тренировался с командой, но не получил медицинский допуск к участию в матчах.
В этом сезоне Лайне провел 5 игр и сделал 1 передачу. Действующий контракт нападающего со средней годовой зарплатой 8,7 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17708 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ну и сам он о себе не скромничал: "я лучше Овечкина и Дацюка вместе взятых", " я провёл потрясающий сезон"...
А по итогу?)
Просто это история о том, что талант и отношение — не одно и то же. Его отношение ко всему привело его в эту точку. Никто не знает будущее, так что тогда было очевидно, что это суперснайпер, теперь понятно, что высокомерие и нарциссизм сделали свое дело.