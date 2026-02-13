«Монреаль» может обменять Лайне после Олимпиады. У форварда последний год контракта с зарплатой 8,7 млн долларов в год (Sportsnet)

«Монреаль» может обменять Патрика Лайне после Олимпиады.

Журналист Sportsnet Эрик Энгельс заявил, что «Монреаль» может обменять Патрика Лайне . Такой вывод он сделал после общения с президентом клуба по хоккейным операциям Джеффом Гортоном.

«Если 27-летний финн и примет участие в играх после Олимпиады, то, скорее всего, не за «Монреаль », – написал Энгельс.

Сейчас нападающий проходит восстановление после операции на мышцах кора. Последние две недели он тренировался с командой, но не получил медицинский допуск к участию в матчах.

В этом сезоне Лайне провел 5 игр и сделал 1 передачу. Действующий контракт нападающего со средней годовой зарплатой 8,7 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.