  «Монреаль» может обменять Лайне после Олимпиады. У форварда последний год контракта с зарплатой 8,7 млн долларов в год (Sportsnet)
«Монреаль» может обменять Лайне после Олимпиады. У форварда последний год контракта с зарплатой 8,7 млн долларов в год (Sportsnet)

«Монреаль» может обменять Патрика Лайне после Олимпиады.

Журналист Sportsnet Эрик Энгельс заявил, что «Монреаль» может обменять Патрика Лайне. Такой вывод он сделал после общения с президентом клуба по хоккейным операциям Джеффом Гортоном.

«Если 27-летний финн и примет участие в играх после Олимпиады, то, скорее всего, не за «Монреаль», – написал Энгельс.

Сейчас нападающий проходит восстановление после операции на мышцах кора. Последние две недели он тренировался с командой, но не получил медицинский допуск к участию в матчах.

В этом сезоне Лайне провел 5 игр и сделал 1 передачу. Действующий контракт нападающего со средней годовой зарплатой 8,7 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
Виннипег больше не будет прежним, Лайне это новая франшиза - говорили 10 лет назад
Ну и сам он о себе не скромничал: "я лучше Овечкина и Дацюка вместе взятых", " я провёл потрясающий сезон"...
А по итогу?)
Ответ Левый ус Олега Знарка
Виннипег больше не будет прежним, Лайне это новая франшиза - говорили 10 лет назад Ну и сам он о себе не скромничал: "я лучше Овечкина и Дацюка вместе взятых", " я провёл потрясающий сезон"... А по итогу?)
Вовремя контракт себе выбил хороший
Ответ Левый ус Олега Знарка
Виннипег больше не будет прежним, Лайне это новая франшиза - говорили 10 лет назад Ну и сам он о себе не скромничал: "я лучше Овечкина и Дацюка вместе взятых", " я провёл потрясающий сезон"... А по итогу?)
Слушайте, ну талант у него потрясающий, тут вообще вопросов ноль. И многие это видели, взяли вторым после Мэтьюса. Он взорвал финский чемпионат, будучи юношей, на МЧМ просто смотрелся суперкруто, наверное, первый раз в истории Финляндии настолько у них эффектная тройка была, эдакая Буре — Фёдоров — Могильный. С двух ног зашел и на взрослый чемпионат мира, да и в НХЛ без раскачки залетел с двух ног. Сразу 35+ голов.
Просто это история о том, что талант и отношение — не одно и то же. Его отношение ко всему привело его в эту точку. Никто не знает будущее, так что тогда было очевидно, что это суперснайпер, теперь понятно, что высокомерие и нарциссизм сделали свое дело.
В команду по Фортнайту ?
К слову передача была на 1ый гол Демидова в этом сезоне
Это тот который хотел замахнутся на рекорд Ови 😆
А кому он сейчас будет нужен ? Он не играл весь полсезона, раньше можно было в Аризону весь неликвид спихнуть, а сейчас уже и Аризоны нет, есть Юта но она борется за плей-офф
Ответ DiZ0893
А кому он сейчас будет нужен ? Он не играл весь полсезона, раньше можно было в Аризону весь неликвид спихнуть, а сейчас уже и Аризоны нет, есть Юта но она борется за плей-офф
может в вашик? ну мало ли))) было бы интересно глянуть
Контракт почти как у Кучерова ))) разница в уровне нереальная
Сачок он, если по-простому.
Сбитый лётчик, один Ахо из их тройки красавчик, за счёт его и тянули
Да, писали что есть уже договоренность даже с кем то, так что поглядим после окончания ОИ.
Патрик Фортнайт Лайне
