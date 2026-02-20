«Авангард» отыгрался на 58:03 и победил «Сибирь» по буллитам – 2:1
«Авангард» победил «Сибирь» по буллитам в матче FONBET КХЛ.
В матче FONBET чемпионата КХЛ «Авангард» дома оказался сильнее «Сибири» по буллитам (2:1 Б).
Омичи сравняли счет на отметке 58:03 в формате «6 на 5», отличился Максим Лажуа. Победный бросок в послематчевой серии на счету Константина Окулова.
«Авангард» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 84 очка за 57 игр. «Сибирь» идет восьмой на Востоке, имея в активе 57 баллов после 59 матчей.
Следующий матч новосибирцы проведут на выезде 22 февраля с «Нефтехимиком», «Авангард» в тот же день примет «Амур».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
18 комментариев
Касаемо Авы, то мало знать рецепт сопротивления, нужно суметь его применить успешно, особенно поотив сильных команд, когда ты делаешь хорошо, даже очень, а соперник великолепно, и ты проигрываешь. Вот так
Ну, против Авангарда уже не раз успешно применяли подобную схему те же Авто, Сибирь, Нефтехимик. Самое главное, что сил мы тратим на такие матчи много, в ПО может аукнуться. Поэтому лично я хочу в соперники на первый раунд Трактор. Те хоть и сами играют, и другим дают.