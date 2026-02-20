«Авангард» отыгрался на 58:03 и победил «Сибирь» по буллитам – 2:1

«Авангард» победил «Сибирь» по буллитам в матче FONBET КХЛ.

В матче FONBET чемпионата КХЛ «Авангард » дома оказался сильнее «Сибири » по буллитам (2:1 Б).

Омичи сравняли счет на отметке 58:03 в формате «6 на 5», отличился Максим Лажуа . Победный бросок в послематчевой серии на счету Константина Окулова .

«Авангард» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 84 очка за 57 игр. «Сибирь» идет восьмой на Востоке, имея в активе 57 баллов после 59 матчей.

Следующий матч новосибирцы проведут на выезде 22 февраля с «Нефтехимиком», «Авангард» в тот же день примет «Амур».