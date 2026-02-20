18

«Авангард» отыгрался на 58:03 и победил «Сибирь» по буллитам – 2:1

«Авангард» победил «Сибирь» по буллитам в матче FONBET КХЛ.

В матче FONBET чемпионата КХЛ «Авангард» дома оказался сильнее «Сибири» по буллитам (2:1 Б).

Омичи сравняли счет на отметке 58:03 в формате «6 на 5», отличился Максим Лажуа. Победный бросок в послематчевой серии на счету Константина Окулова.

«Авангард» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 84 очка за 57 игр. «Сибирь» идет восьмой на Востоке, имея в активе 57 баллов после 59 матчей.

Следующий матч новосибирцы проведут на выезде 22 февраля с «Нефтехимиком», «Авангард» в тот же день примет «Амур».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Кажется, уже все поняли рецепт игры с Авангардом - забирай пятак, и блокируй-блокируй-блокируй броски с периметра. Сам лови шансы в контратаках и большинстве. Нужно иногда чуть креатива добавлять, все же, а не делать раз за разом то, что от нас ждут. Ну, дожали, и ладно. Сибирь тоже молодцы - мальчиками для битья, как в начале сезона, уже не выглядят, крови в ПО попьют у всех, кроме Металлурга. Жаль, что на него и попадают. )
А что, Металлург выше всех на голову? Я только одну их игру видел, против Локо когда. Они сильны, конечно, но не в космосе. Далее смотрю результаты и вижу что они много пропускают, частенько по 4 шайбы. И это не в конце сезона, когда они расслабились.
Касаемо Авы, то мало знать рецепт сопротивления, нужно суметь его применить успешно, особенно поотив сильных команд, когда ты делаешь хорошо, даже очень, а соперник великолепно, и ты проигрываешь. Вот так
Да дело даже не в том, что на голову сильнее всех. Просто, на мой взгляд, их стиль для Сибири будет самым неудобным. Едва ли новосибирцы смогут их "затоптать", а активная позиционная оборона против Металлурга не очень эффективна будет. Впрочем, посмотрим.
Ну, против Авангарда уже не раз успешно применяли подобную схему те же Авто, Сибирь, Нефтехимик. Самое главное, что сил мы тратим на такие матчи много, в ПО может аукнуться. Поэтому лично я хочу в соперники на первый раунд Трактор. Те хоть и сами играют, и другим дают.
Шальное везение зашиворот, спасла Авангард от поражения. 5 на 3 конечно нужно реализовывать. Балл в копилку, вполне не плохой результат.
Жаль такую лажу в конце пропустили, а так игра достойная. Очко - уже неплохо. Авангард с победой.
Опять недонастрой. Интересно, к ПО исправят эту проблему, а то там первый раунд с командой из нижней части турнирной таблицы.
Уже в который раз берут два очка, проигрывая за минуту-две. Напоминают этим прошлогодний Трактор
Антон Дмитриевич тащил в основное, но на буллитах его прям качественно разобрали. А в целом по игре делёжка очков справедлива, на победу в основное никто не наиграл
Соседей с победой, и нам очко не помешает.
Забей СИБИРЬ 5 НА 3 было бы всё уже ясно и победа в основное время!
да там и перекладины были и выходы один на один. Любой момент — один хотя бы — бери и победа в основное. Недоиграли немного на вторую.
Какое третье место? Автор алло.
Авангарду просто повезло.
