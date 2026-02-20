КХЛ. «Спартак» уступил «Нефтехимику», «Трактор» обыграл «Северсталь», «Металлург» одолел «Амур», «Авангард» победил «Сибирь»
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Трактор» обыграл «Северсталь» (5:2), «Металлург» одолел «Амур» (3:1), «Спартак» уступил «Нефтехимику» (0:2), «Авангард» дома победил «Сибирь» (2:1 Б).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Наконец то добрался до арены и побывал на данном шоу, где дережерами игры были суровые уральские мужики.
Игра на загляденье, самоотдача и результат на лицо.
Всех с победой!
Только Трактор, только победа!