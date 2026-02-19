  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Зибанежад о вылете от США в овертайме 1/4 финала ОИ: «Я опустошен. Шайба влетает в наши ворота, и ты понимаешь, что все кончено. Это тяжело»
6

Зибанежад о вылете от США в овертайме 1/4 финала ОИ: «Я опустошен. Шайба влетает в наши ворота, и ты понимаешь, что все кончено. Это тяжело»

Зибанежад о вылете Швеции от США в овертайме 1/4 финала ОИ: я опустошен.

Нападающий сборной Швеции Мика Зибанежад прокомментировал вылет сборной в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира.

Шведы уступили США (1:2 ОТ). 32-летний форвард сравнял счет на 59-й минуте, но Куинн Хьюз забросил победную шайбу в дополнительное время.

«Я опустошен. Это тяжело. Мы боролись весь третий период, сравняли счет и довели дело до овертайма, а потом увидели, как шайба влетела в сетку наших ворот.

Ты понимаешь, что все кончено. Это тяжело», – сказал Зибанежад.

США убрали Швецию в 1/4! В полуфинале Олимпиады – все лучшие из первого этапа

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoМика Зибанежад
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная США по хоккею
logoСборная Швеции по хоккею
logoОлимпиада-2026
logoНХЛ
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да, мы тоже помним 2012 год, когда весь матч отбивались, Макаров тащил, довели дело до овертайма, а потом увидели, как шайба влетела в сетку наших ворот :)
Ответ Габорик
Да, мы тоже помним 2012 год, когда весь матч отбивались, Макаров тащил, довели дело до овертайма, а потом увидели, как шайба влетела в сетку наших ворот :)
Гусев на последней минуте не попал в пустые ворота, после прохода Кузи. Если бы тогда в конце вырвали бы победу- было бы эпично))
Ответ Габорик
Да, мы тоже помним 2012 год, когда весь матч отбивались, Макаров тащил, довели дело до овертайма, а потом увидели, как шайба влетела в сетку наших ворот :)
Зашел из за этого коммента)
Овертайм 3 на 3 в плей-офф - это, конечно, нонсенс. Формат изначально был придуман для регулярки НХЛ, когда на кону всего 1 доп очко. А здесь на кону медали
Просто Зибанежадство какое-то.
Зиба шикарно отыграл турнир, но партнеры за исключением Рэймонда подкачали...
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
США обыграли Швецию в 1/4 финала Олимпиады в овертайме – 2:1. Куинн Хьюз забил победный гол
18 февраля, 22:49
Зибанежад об обмене Панарина из «Рейнджерс»: «Мы вроде и были готовы к этому, но терять таких игроков всегда тяжело. Это часть бизнеса, к сожалению»
17 февраля, 05:45
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. СКА победил ЦСКА, «Локомотив» принимает «Динамо» Минск, «Ак Барс» в гостях уступил «Торпедо»
3 минуты назадLive
СКА без Ларионова обыграл ЦСКА – 3:0. У петербуржцев 6 побед в 7 последних матчах и 7-е место на Западе
10 минут назад
Плющев о финале ОИ: «Замешана политика. США чуть ли не половину Канады хотят забрать, Трамп собирается приехать на матч. Будет знатная бойня»
31 минуту назад
Губерниев об отъезде Ларионова «по важным хоккейным делам»: «Классно съездить в Италию лишний раз. Заодно и хоккей посмотрит»
46 минут назад
Козлов мог уити из «Салавата» летом 2025-го, заявил Баширов: «Клуб высокого Запада звонил главе республики, чтобы его позаимствовать. Я даже начал поиски нового тренера»
59 минут назад
Сушинский о финале ОИ: «У США собрали команду, где есть кому играть в большинстве и меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам – странная ошибка»
сегодня, 15:14
Какой еды боится Макдэвид? И мы не шутим
сегодня, 15:00Спецпроект
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
сегодня, 14:58Видео
Кросби может сыграть в финале ОИ, решение примут перед матчем. Форвард участвовал в сегодняшней тренировке Канады
сегодня, 14:44
Олимпиада-2026. Финляндия и Словакия сыграют в матче за 3-е место
сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Калдис из «Северстали» назвал топ-5 городов России: «Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Уфа. Еще понравился Минск. В Череповце дружелюбные люди и есть все, что нужно»
сегодня, 14:30
Форвард США Миллер о финале с Канадой на ОИ: «Драк не будет. Ожидаю упорной борьбы – как и в двух предыдущих матчах против них»
сегодня, 14:03
Макдэвид о камбэках Канады на ОИ: «Страна пережила много нервных часов. Здесь лучшие играют с лучшими – разница между командами минимальна»
сегодня, 13:30
Лунделль о поражении от Канады в 1/2 ОИ: «Финляндия в очередной раз доказала, что может играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд»
сегодня, 13:03
Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса». Форвард с зарплатой 8,125 млн в год набрал 32 очка за 47 матчей в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
сегодня, 11:47
«Президент объявил 2026-й Годом единства народов России. В спорте оно проявляется особенно ярко. Пока мы едины – мы непобедимы». Губернатор Коми Гольдштейн о хоккейном турнире «Воин»
сегодня, 10:08
Тренер «Спартака» Барков о 0:2 с «Нефтехимиком»: «Равная игра, но вопрос в реализации. Шайба не шла в ворота, а соперник дважды нас наказал»
сегодня, 09:30
Хитил выбыл на неопределенный срок из-за перелома лицевой кости. Форварду «Ванкувера» попали шайбой в лицо на тренировке
сегодня, 09:11
Ружичка о 2:6 от США: «Словакия не вошла в игру, первый период был тяжелым. Между КХЛ и НХЛ есть разница, но в матче это особого значения не имело»
сегодня, 05:58
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»
сегодня, 05:45
Рекомендуем