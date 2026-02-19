Зибанежад о вылете от США в овертайме 1/4 финала ОИ: «Я опустошен. Шайба влетает в наши ворота, и ты понимаешь, что все кончено. Это тяжело»

Зибанежад о вылете Швеции от США в овертайме 1/4 финала ОИ: я опустошен.

Нападающий сборной Швеции Мика Зибанежад прокомментировал вылет сборной в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира.

Шведы уступили США (1:2 ОТ). 32-летний форвард сравнял счет на 59-й минуте, но Куинн Хьюз забросил победную шайбу в дополнительное время.

«Я опустошен. Это тяжело. Мы боролись весь третий период, сравняли счет и довели дело до овертайма, а потом увидели, как шайба влетела в сетку наших ворот.

Ты понимаешь, что все кончено. Это тяжело», – сказал Зибанежад.

