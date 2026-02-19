Зибанежад о вылете от США в овертайме 1/4 финала ОИ: «Я опустошен. Шайба влетает в наши ворота, и ты понимаешь, что все кончено. Это тяжело»
Зибанежад о вылете Швеции от США в овертайме 1/4 финала ОИ: я опустошен.
Нападающий сборной Швеции Мика Зибанежад прокомментировал вылет сборной в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира.
Шведы уступили США (1:2 ОТ). 32-летний форвард сравнял счет на 59-й минуте, но Куинн Хьюз забросил победную шайбу в дополнительное время.
«Я опустошен. Это тяжело. Мы боролись весь третий период, сравняли счет и довели дело до овертайма, а потом увидели, как шайба влетела в сетку наших ворот.
Ты понимаешь, что все кончено. Это тяжело», – сказал Зибанежад.
США убрали Швецию в 1/4! В полуфинале Олимпиады – все лучшие из первого этапа
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Да, мы тоже помним 2012 год, когда весь матч отбивались, Макаров тащил, довели дело до овертайма, а потом увидели, как шайба влетела в сетку наших ворот :)
Гусев на последней минуте не попал в пустые ворота, после прохода Кузи. Если бы тогда в конце вырвали бы победу- было бы эпично))
Зашел из за этого коммента)
Овертайм 3 на 3 в плей-офф - это, конечно, нонсенс. Формат изначально был придуман для регулярки НХЛ, когда на кону всего 1 доп очко. А здесь на кону медали
Просто Зибанежадство какое-то.
Зиба шикарно отыграл турнир, но партнеры за исключением Рэймонда подкачали...
