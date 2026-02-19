США обыграли Швецию в 1/4 финала Олимпиады в овертайме – 2:1. Куинн Хьюз забил победный гол

США обыграли Швецию в 1/4 финала Олимпиады.

США одержали победу в игре со Швецией (2:1 ОТ) в четвертьфинале Олимпиады-2026 и вышли в полуфинал мужского хоккейного турнира.

Решающий гол забил Куинн Хьюз . Всего защитник набрал 2 (1+1) очка в этой игре.

Голом в составе США также отметился Дилан Ларкин . За Швецию шайбу забросил Мика Зибанежад .