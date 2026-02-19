США обыграли Швецию в 1/4 финала Олимпиады в овертайме – 2:1. Куинн Хьюз забил победный гол
США обыграли Швецию в 1/4 финала Олимпиады.
США одержали победу в игре со Швецией (2:1 ОТ) в четвертьфинале Олимпиады-2026 и вышли в полуфинал мужского хоккейного турнира.
Решающий гол забил Куинн Хьюз. Всего защитник набрал 2 (1+1) очка в этой игре.
Голом в составе США также отметился Дилан Ларкин. За Швецию шайбу забросил Мика Зибанежад.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
Просто железный человек
Игра 3 на 3 все таки справедливее просто серии буллитов .
что-то в этом направлении не хватает, и в целом - поколение так и просрало свой шанс