США обыграли Швецию в 1/4 финала Олимпиады в овертайме – 2:1. Куинн Хьюз забил победный гол

15

США обыграли Швецию в 1/4 финала Олимпиады.

США одержали победу в игре со Швецией (2:1 ОТ) в четвертьфинале Олимпиады-2026 и вышли в полуфинал мужского хоккейного турнира.

Решающий гол забил Куинн Хьюз. Всего защитник набрал 2 (1+1) очка в этой игре.

Голом в составе США также отметился Дилан Ларкин. За Швецию шайбу забросил Мика Зибанежад.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
15 комментариев
Мужик отыграл практически ровно половину матча и сделал эту игру
Просто железный человек
Интересно, что перед последним вбрасыванием тренеры хотели заменить Хьюза, но он отмахнулся и показал, что остается на льду. И секунд через 30 забросил победную шайбу.
Ответ grishmalysh
Интересно, что перед последним вбрасыванием тренеры хотели заменить Хьюза, но он отмахнулся и показал, что остается на льду. И секунд через 30 забросил победную шайбу.
Игра 3 на 3 очень энергозатратная, а он очень много времени на льду проводил, хотели дать подышать скорей всего, но он видимо чувствовал , что может решить...и исполнил прекрасно в итоге
Ответ Cosstigan
Игра 3 на 3 очень энергозатратная, а он очень много времени на льду проводил, хотели дать подышать скорей всего, но он видимо чувствовал , что может решить...и исполнил прекрасно в итоге
Так у него за Миннисоту в среднем 28.18, ему 30+ мин. сыграть легко. Ну и конечно 3 на 3 для Хьюза раздолье, у него шайбу отнять при игре 5 на 5 проблема, а тут это просто нереально:) Причём так как он обладает навыками заща это сложнее сделать, чем даже у МакДи.
У американцев просто монстры в обороне. Заслуженная победа. Все победы в 1/4 заслуженные и хорошо, что без сенсаций. В финальной части должны играть лучшие.
Финал может получится долгожданным
Нервные получились 3 из 4 четвертьфиналов.
Игра 3 на 3 все таки справедливее просто серии буллитов .
Крутой матч! С победой 🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲
Ох и валидольный матч. В концовке чуть не отдали игру шведам, пытаясь удержать счёт. Но в овертайме были куда лучше и Хьюз затащил. У шведов в овертайме моментов и не припомню.
и Маркстрем достаточно надежен был, и защита игру держала, а нападения нет
что-то в этом направлении не хватает, и в целом - поколение так и просрало свой шанс
Напряженная была игра, очень интересная, Зиба, Рэймонд, Маркстрем, это те кто приятно удивили по игре, а так многие лидеры на себя были не похожи у шведов, Братт то ли с травмой приехал, или не в своей тарелке, на Хедмана тоже уже положиться нельзя, а может и в тренере дело, это короткий турнир, тут задача всех сплотить и настроить грамотно, пример тому Словаки!
