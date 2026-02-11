Экс-вратарь «Ак Барса» Гарипов вошел в состав Общественного совета при УФСИН по Татарстану

Обладатель Кубка Гагарина Гарипов вошел в состав Общественного совета при УФСИН по Татарстану.

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса » Эмиль Гарипов вошел в состав Общественного совета Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Татарстану.

«В УФСИН России по Республике Татарстан прошло заседание Общественного совета. Мероприятие прошло на базе Межрегионального учебного центра УФСИН России по Республике Татарстан.

Был поднят вопрос о частичной замене состава Общественного совета. Присутствующие единогласно приняли новых членов, в числе которых заслуженный артист Республики Татарстан Фирдус Тямаев и мастер спорта международного класса по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Эмиль Гарипов», – говорится в сообщении УФСИН по Татарстану.

Гарипов завершил карьеру в 2024 году. В 2018 году вратарь становился обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса». После этого он играл за московское «Динамо », «Авангард », «Трактор » и «Нефтехимик ».

Фото: vk.com/ufsin.tatarstan