Грызлов на встрече с Ротенбергом: «Доступность детского спорта важна для воспитания здорового поколения. Нужна система развития – от дворовых «коробок» до национальной сборной»

Грызлов на встрече с Ротенбергом высказался о доступности детского спорта.

Посол России в Беларуси Борис Грызлов встретился с вице-президентом ФХР Романом Ротенбергом, они обсудили важность привлечения молодежи к занятию хоккеем.

«Доступность детско-юношеского спорта – важнейший элемент воспитания здорового молодого поколения.

Разумеется, важно не только наличие подходящих спортивных объектов, но и соответствующей учебно-педагогической базы, а также конкретных инициатив, которые позволяют систематизировать практическую работу на этом направлении, сформировать единую систему поиска и воспитания молодых талантов – от дворовых «коробок» до национальной молодежной сборной» – заявил бывший председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Грызлов. 

Грызлов о детском турнире в Минске: «Он объединил команды из Союзного государства и ЕС, выделяется открытостью, равноправием, уважением, честностью – чего нельзя сказать об Олимпиаде»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Главный региональный»
о Человек-Грызлов встретился с Тренером Романом. Два шарлатана: один продвигал фильтры петрика а второй продвигает красную машину..... Надеюсь закончится так же как и в первом случае....
Плавание - доступнее некуда. Нужны только плавки и какой нибудь водоём. Да можно и без плавок)
Ответ Операция Ы
Плавание - доступнее некуда. Нужны только плавки и какой нибудь водоём. Да можно и без плавок)
Да и без водоема. Там много не украдешь(
Ничего коробки не дадут, детей там играющих не найдут какие-то скауты и не возьмут за гос.счёт в хоккейную секцию, так же дети там играющие не решат вдруг, что вот теперь я хочу серьёзно заняться хоккеем и сам запишусь в хоккейную секцию. Нужны родители у которых есть желание и финансы отправить ребёнка заниматься хоккеем и достаточно арен, на которых хоккейные секции могут существовать.
Человек Грызлов! Он придёт и молча поправит всё!
Одна болтология))) Роман вы бы уж обратились к знающим людям, а не бегали по пенсионерам, чесно слово
Зачем грызлов встречается с ротенбергом?
