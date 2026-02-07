Грызлов на встрече с Ротенбергом: «Доступность детского спорта важна для воспитания здорового поколения. Нужна система развития – от дворовых «коробок» до национальной сборной»

Грызлов на встрече с Ротенбергом высказался о доступности детского спорта.

Посол России в Беларуси Борис Грызлов встретился с вице-президентом ФХР Романом Ротенбергом, они обсудили важность привлечения молодежи к занятию хоккеем.

«Доступность детско-юношеского спорта – важнейший элемент воспитания здорового молодого поколения.

Разумеется, важно не только наличие подходящих спортивных объектов, но и соответствующей учебно-педагогической базы, а также конкретных инициатив, которые позволяют систематизировать практическую работу на этом направлении, сформировать единую систему поиска и воспитания молодых талантов – от дворовых «коробок» до национальной молодежной сборной» – заявил бывший председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Грызлов.

Грызлов о детском турнире в Минске: «Он объединил команды из Союзного государства и ЕС, выделяется открытостью, равноправием, уважением, честностью – чего нельзя сказать об Олимпиаде»