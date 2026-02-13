44

Финляндия обыграла Швецию во втором туре ОИ-2026 – 4:1. Сарос сделал 34 сэйва

Финляндия обыграла Швецию в матче второго тура Олимпиады-2026.

Сборная Финляндии обыграла Швецию (4:1) в матче второго тура мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Голкипер Юусе Сарос отразил 34 броска из 35, Йоэл Армия забросил третью шайбу, когда Финляндия играла в меньшинстве.

Единственную шайбу сборной Швеции забросил в большинстве защитник Расмус Далин.

Положение команд в группе В: Словакия – 6 (2), Финляндия – 3 (2), Швеция – 3 (2), Италия – 0 (2). В плей-офф выходят все команды.

Таблицы хоккейного турнира Олимпиады-2026

Статистика хоккейного турнира Олимпиады-2026

Ожидания и реальность хоккея на Олимпиадах: золото – у фаворитов, в медалях не всегда топы, Финляндия удивляет

Ну сегодня Сарос был хорошо, без косяков практически обошелся
Лидер сезона НХЛ по шайбам в меньшинстве Армиа и здесь отличился ))
Шведы пока вообще не впечатляют.
Неожиданный результат конечно, после того как финов словаки отфаворители, ждал лёгкой прогулки для шведов, но не тут-то было)
Да там фины по моментам должны были забирать спокойно. Фарт у словаков и вратарь зафеерил. Надо не на счет смотреть а на игру, моменты. Уровень Словаков сильно ниже финов и шведов., что сегодня в игре с Италией видно было. Поэтому они и буду третьи в группе. Швеция их переедет
Шведы от Италии 2 шайбы пропустили. Ничего удивительного
В группе то замес лютый…
Вот сегодня Сарос был молодец, никаких вопросов. Не паниковал, не ошибался. Пропущенный гол не его вина, бросок классный. Второй матч подряд у Финляндии решают Луостаринен-Лунделл-Какко и Хаула-Армия-Толванен. От двух первых троек выхлоп пока околонулевой. Густавссон накосячил сегодня, оборонцы шведские тоже в пролете, большинство плохое у обеих команд было. Финны взбодрились после 1:4
Плей-офф всё покажет, пока хоккеисты сыгрыаются
Уже вторую игру подряд замечаю чрезмерную академичность сборной Швеции, пока финны идут и заталкивают шайбу в ворота шведы рисуют кружева все через пас, минимум вбросов чистый хоккей, яркий пример за 2 минуты до конца с пустыми воротами шведы продолжают рисовать 1-2 наброса на пятак, красиво да спору нет а эффекта ноль И ещё один момент, обладая очень креативной защитой с Хедманом и Ко обладающих великолепными диспетчерскими данными их мало задействовать при позиционной игре, до турнира считал шведов железными претендетами на бронзу после игры с финнами мне за шведов становится страшно если опять-таки будут играть шведы со словаками они могут нарваться на очень крепкие неприятности
Швеция обладает много чем кроме тренера...
6 лет команда в любом составе деградирует, 2 бронзы ЧМ и все - сначала полный ноль Гарпенлев, теперь хлыщ Хеллам..
всего-то нужен Ялонен этому составу
Ну Халлэм работает олимпиаду и уходит после чемпионата мира вместо него вернётся старый знакомый Олега Знарка)
А так хоккей Халлэма интересный но без плана Б бы без прагматизма он не приносит результата напоминает позднего Гвардиолу вера в систему отсутствия прагматизма в критический момент
И ещё в дополнение, очень слабая игра уже вторая подряд от Густафсона неуверенные попытки взять шайбу отбросы к 3 голам финнов в его ворота есть к нему вопросы, думаю Халлману стоит дать сыграть со Словаками Макстрему Густафсон не впечатляет (
Шведские мешки как обычно
Рекомендуем