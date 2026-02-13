Финляндия обыграла Швецию во втором туре ОИ-2026 – 4:1. Сарос сделал 34 сэйва

Финляндия обыграла Швецию в матче второго тура Олимпиады-2026.

Сборная Финляндии обыграла Швецию (4:1) в матче второго тура мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Голкипер Юусе Сарос отразил 34 броска из 35, Йоэл Армия забросил третью шайбу, когда Финляндия играла в меньшинстве.

Единственную шайбу сборной Швеции забросил в большинстве защитник Расмус Далин .

Положение команд в группе В: Словакия – 6 (2), Финляндия – 3 (2), Швеция – 3 (2), Италия – 0 (2). В плей-офф выходят все команды.

Таблицы хоккейного турнира Олимпиады-2026

Статистика хоккейного турнира Олимпиады-2026

Ожидания и реальность хоккея на Олимпиадах: золото – у фаворитов, в медалях не всегда топы, Финляндия удивляет