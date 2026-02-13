Финляндия обыграла Швецию во втором туре ОИ-2026 – 4:1. Сарос сделал 34 сэйва
Финляндия обыграла Швецию в матче второго тура Олимпиады-2026.
Сборная Финляндии обыграла Швецию (4:1) в матче второго тура мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.
Голкипер Юусе Сарос отразил 34 броска из 35, Йоэл Армия забросил третью шайбу, когда Финляндия играла в меньшинстве.
Единственную шайбу сборной Швеции забросил в большинстве защитник Расмус Далин.
Положение команд в группе В: Словакия – 6 (2), Финляндия – 3 (2), Швеция – 3 (2), Италия – 0 (2). В плей-офф выходят все команды.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
6 лет команда в любом составе деградирует, 2 бронзы ЧМ и все - сначала полный ноль Гарпенлев, теперь хлыщ Хеллам..
всего-то нужен Ялонен этому составу
А так хоккей Халлэма интересный но без плана Б бы без прагматизма он не приносит результата напоминает позднего Гвардиолу вера в систему отсутствия прагматизма в критический момент