Финские игроки хотели пригласить Мориса на пост главного тренера сборной на ОИ-2026. Лидеры потеряли доверие к Пеннанену после Турнира четырех наций (Helsingin Sanomat)

Финны хотели пригласить Мориса на пост главного тренера на ОИ.

Как сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источники, лидеры сборной Финляндии хотели пригласить Пола Мориса из «Флориды » на пост главного тренера перед Олимпиадой-2026.

Отмечается, что доверие игроков к действующему тренеру Антти Пеннанену пошатнулось после прошлогоднего Турнира четырех наций, на котором Финляндия заняла последнее место.

Взаимодействие игроков из НХЛ с Пеннаненом, ранее возглавлявшим только финские клубы, было настолько плохим, что среди игроков началась дискуссия о привлечении другого специалиста.

Лидеры сборной обсуждали возможное назначение Пола Мориса на время Олимпиады. Генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен знал о разговорах внутри команды, но Федерация хоккея Финляндии старалась не афишировать ситуацию.

Позднее Лехтинен подтвердил эту информацию.

– Известно, что вы слышали о слухах вокруг Мориса. Как все это происходило на самом деле?

– Мне нечего сказать по этому поводу.

– Однако, вам известно, что подобные обсуждения имели место?

– Да, но ничего конкретного не было.

– Вы говорили об этом с Морисом?

– Нет, нет. Никакой конкретики не было, – сказал Лехтинен.

Сборная Финляндии проиграла первый матч на Олимпиаде – 1:4 со Словакией, 13 февраля она сыграет со Швецией.