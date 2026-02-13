Финские игроки хотели пригласить Мориса на пост главного тренера сборной на ОИ-2026. Лидеры потеряли доверие к Пеннанену после Турнира четырех наций (Helsingin Sanomat)
Как сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источники, лидеры сборной Финляндии хотели пригласить Пола Мориса из «Флориды» на пост главного тренера перед Олимпиадой-2026.
Отмечается, что доверие игроков к действующему тренеру Антти Пеннанену пошатнулось после прошлогоднего Турнира четырех наций, на котором Финляндия заняла последнее место.
Взаимодействие игроков из НХЛ с Пеннаненом, ранее возглавлявшим только финские клубы, было настолько плохим, что среди игроков началась дискуссия о привлечении другого специалиста.
Лидеры сборной обсуждали возможное назначение Пола Мориса на время Олимпиады. Генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен знал о разговорах внутри команды, но Федерация хоккея Финляндии старалась не афишировать ситуацию.
Позднее Лехтинен подтвердил эту информацию.
– Известно, что вы слышали о слухах вокруг Мориса. Как все это происходило на самом деле?
– Мне нечего сказать по этому поводу.
– Однако, вам известно, что подобные обсуждения имели место?
– Да, но ничего конкретного не было.
– Вы говорили об этом с Морисом?
– Нет, нет. Никакой конкретики не было, – сказал Лехтинен.
Сборная Финляндии проиграла первый матч на Олимпиаде – 1:4 со Словакией, 13 февраля она сыграет со Швецией.
Посмотрим сейчас. Шведы априори раздражители, но, думаю, фины уже понимают, что прямого выхода в 1/4 не будет железно, поэтому могут вату откатать уже на группе. А с 1/8 попробуют включиться уже
жаль, что у финнов, даже после опыта КМ 2016 и К4Н, не хватило разума понять, что с физруками дело иметь нельзя, тем более, когда у тебя есть Юкка Ялонен.
Тогда финны в финале было бы не дико так думать