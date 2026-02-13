  • Спортс
  • Финские игроки хотели пригласить Мориса на пост главного тренера сборной на ОИ-2026. Лидеры потеряли доверие к Пеннанену после Турнира четырех наций (Helsingin Sanomat)
14

Финские игроки хотели пригласить Мориса на пост главного тренера сборной на ОИ-2026. Лидеры потеряли доверие к Пеннанену после Турнира четырех наций (Helsingin Sanomat)

Финны хотели пригласить Мориса на пост главного тренера на ОИ.

Как сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источники, лидеры сборной Финляндии хотели пригласить Пола Мориса из «Флориды» на пост главного тренера перед Олимпиадой-2026.

Отмечается, что доверие игроков к действующему тренеру Антти Пеннанену пошатнулось после прошлогоднего Турнира четырех наций, на котором Финляндия заняла последнее место.

Взаимодействие игроков из НХЛ с Пеннаненом, ранее возглавлявшим только финские клубы, было настолько плохим, что среди игроков началась дискуссия о привлечении другого специалиста.

Лидеры сборной обсуждали возможное назначение Пола Мориса на время Олимпиады. Генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен знал о разговорах внутри команды, но Федерация хоккея Финляндии старалась не афишировать ситуацию.

Позднее Лехтинен подтвердил эту информацию.

– Известно, что вы слышали о слухах вокруг Мориса. Как все это происходило на самом деле?

– Мне нечего сказать по этому поводу.

– Однако, вам известно, что подобные обсуждения имели место?

– Да, но ничего конкретного не было.

– Вы говорили об этом с Морисом?

– Нет, нет. Никакой конкретики не было, – сказал Лехтинен.

Сборная Финляндии проиграла первый матч на Олимпиаде – 1:4 со Словакией, 13 февраля она сыграет со Швецией.

Какой Морис? Там один ваш соотечественник без дела простаивает 😁 Не хотите что ли Канаду побеждать ?))
В общем и начали как сборная России и в раздевалке проблемы те же) тренер не тот, хотим Фетисова Славу)
Так а чего тут удивительного? Все в Финляндии знают, что игроки не уважают Пеннанена, для них он слабый тренер и безавторитетен. И в федерации это знали. Вопрос только в том: с кем спит этот тренер, что все равно остался тренером сборной на Олимпиаде ? Это же идиотизм. А Ялонен в Италии ) бред какой то. Да лучше бы Олли Йокинена пригласили или Раймо Хелменена. Люди с именем. Авторитетны для хоккеистов. Это же скоротечный турнир из нхловцев. Тут нужен именно авторитетный человек, который зарядит команду и будет поддерживать атмосферу в раздевалке. Ну какой блин пеннанен…
Ответ shurle
Так а чего тут удивительного? Все в Финляндии знают, что игроки не уважают Пеннанена, для них он слабый тренер и безавторитетен. И в федерации это знали. Вопрос только в том: с кем спит этот тренер, что все равно остался тренером сборной на Олимпиаде ? Это же идиотизм. А Ялонен в Италии ) бред какой то. Да лучше бы Олли Йокинена пригласили или Раймо Хелменена. Люди с именем. Авторитетны для хоккеистов. Это же скоротечный турнир из нхловцев. Тут нужен именно авторитетный человек, который зарядит команду и будет поддерживать атмосферу в раздевалке. Ну какой блин пеннанен…
Блин, как же я с тобой согласен 🤝
Ответ suomi95
Блин, как же я с тобой согласен 🤝
По идеи, шанс есть, если сами игроки заведутся и будут что то выдумывать на площадке сами. Самолюбие взыграет если только. Расчитывать на той, что они будут реализовать идеи пенанена-точно не стоит. А так да, ситуация не самая радужная. Да еще и есть проблема вратарская …. Да и в обороне только две пары на уровне.
Посмотрим сейчас. Шведы априори раздражители, но, думаю, фины уже понимают, что прямого выхода в 1/4 не будет железно, поэтому могут вату откатать уже на группе. А с 1/8 попробуют включиться уже
Наполеону приписывают цитату: "Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над войском львов, возглавляемых бараном".
жаль, что у финнов, даже после опыта КМ 2016 и К4Н, не хватило разума понять, что с физруками дело иметь нельзя, тем более, когда у тебя есть Юкка Ялонен.
Штуки шутками, а Роман Борисович был б получше, чем это тело. Такой же как Марьямяки, бесполезный тренер. Без великого Юкки не могут финны ничего, увы.
Ответ Slima008
Штуки шутками, а Роман Борисович был б получше, чем это тело. Такой же как Марьямяки, бесполезный тренер. Без великого Юкки не могут финны ничего, увы.
Марьямяки великий был)) такие говенные результаты показывал.А там ещё какой-то тренер был,кого по ходу МЧМ уволили
Пипец новость. Получается все еще хуже, чем думалось..
Ответ suomi95
Пипец новость. Получается все еще хуже, чем думалось..
Так да. Игроки были сильно недовольны еще после турнира в Канаде. И озвучивали это руководству. Но все равно пеннанена оставили. Бред какой то.
Норм финны подготовились.🤣
Жаль что этого не случилось
Тогда финны в финале было бы не дико так думать
Их не Роман покусал?😄
