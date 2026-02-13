«Айлендерс» с помощью фигурки-болванчика показали гол Хорвата в игре Канада – Чехия. Клубам НХЛ запретили использовать видеонарезки из матчей на Олимпиаде
«Айлендерс» с помощью фигурки-болванчика показали гол в матче Канада – Чехия.
В матче олимпийского хоккейного турнира между Канадой и Чехией (5:0) одну из шайб забросил форвард «Айлендерс» Бо Хорват.
Из-за авторских прав МОК и официальных источников трансляций на видео, включая нарезки голов, клуб из Лонг-Айленда изобразил эпизод с помощью фигурки-болванчика с качающейся головой у себя в соцсетях.
Отмечается, что клубам НХЛ запрещено использовать нарезки даже с голами и результативными действиями своих игроков.
В этом регулярном чемпионате НХЛ Хорват провел 44 матча и набрал 40 (24+16) очков при полезности «плюс 8».
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17708 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Айлендерс»
Фигурки нарисованные, извилистая линия- дриблинг с мячом или шайбой, пунктир-перемещение игрока, прямые линии- как мяч или шайба двигался)
на месте НХЛ я бы сто раз подумал прежде чем отпускать игроков на такие клоунские старты, ладно ещё права на трансляции продавать - это святое, но хайлайты?