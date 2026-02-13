«Айлендерс» с помощью фигурки-болванчика показали гол Хорвата в игре Канада – Чехия. Клубам НХЛ запретили использовать видеонарезки из матчей на Олимпиаде

«Айлендерс» с помощью фигурки-болванчика показали гол в матче Канада – Чехия.

В матче олимпийского хоккейного турнира между Канадой и Чехией (5:0) одну из шайб забросил форвард «Айлендерс » Бо Хорват .

Из-за авторских прав МОК и официальных источников трансляций на видео, включая нарезки голов, клуб из Лонг-Айленда изобразил эпизод с помощью фигурки-болванчика с качающейся головой у себя в соцсетях.

Отмечается , что клубам НХЛ запрещено использовать нарезки даже с голами и результативными действиями своих игроков.

В этом регулярном чемпионате НХЛ Хорват провел 44 матча и набрал 40 (24+16) очков при полезности «плюс 8».