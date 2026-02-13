  • Спортс
  «Айлендерс» с помощью фигурки-болванчика показали гол Хорвата в игре Канада – Чехия. Клубам НХЛ запретили использовать видеонарезки из матчей на Олимпиаде
«Айлендерс» с помощью фигурки-болванчика показали гол Хорвата в игре Канада – Чехия. Клубам НХЛ запретили использовать видеонарезки из матчей на Олимпиаде

«Айлендерс» с помощью фигурки-болванчика показали гол в матче Канада – Чехия.

В матче олимпийского хоккейного турнира между Канадой и Чехией (5:0) одну из шайб забросил форвард «Айлендерс» Бо Хорват.

Из-за авторских прав МОК и официальных источников трансляций на видео, включая нарезки голов, клуб из Лонг-Айленда изобразил эпизод с помощью фигурки-болванчика с качающейся головой у себя в соцсетях.

Отмечается, что клубам НХЛ запрещено использовать нарезки даже с голами и результативными действиями своих игроков.

В этом регулярном чемпионате НХЛ Хорват провел 44 матча и набрал 40 (24+16) очков при полезности «плюс 8».

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17708 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Айлендерс»
Фигурка-болванчик у нас в министерстве спорта работает
Ответ Егор Егоров
Фигурка-болванчик у нас в министерстве спорта работает
И в сборной России 25
Ответ Егор Егоров
Фигурка-болванчик у нас в министерстве спорта работает
Приплетено на 10/10👍🏻
В Спорт-экспрессе в давние времена, когда интернета даже на диал-апе ни у кого не было, тоже у себя в газете так голы рисовал как были забиты в футболе или хоккее.
Фигурки нарисованные, извилистая линия- дриблинг с мячом или шайбой, пунктир-перемещение игрока, прямые линии- как мяч или шайба двигался)
Ответ Stokes10
В Спорт-экспрессе в давние времена, когда интернета даже на диал-апе ни у кого не было, тоже у себя в газете так голы рисовал как были забиты в футболе или хоккее. Фигурки нарисованные, извилистая линия- дриблинг с мячом или шайбой, пунктир-перемещение игрока, прямые линии- как мяч или шайба двигался)
Как сейчас помню изображение гола Лоськова на 2й минуте матча с Интером в СЭ
Ответ t0ni12
Как сейчас помню изображение гола Лоськова на 2й минуте матча с Интером в СЭ
Вот вот)
вот так популяризация спорта🤡
на месте НХЛ я бы сто раз подумал прежде чем отпускать игроков на такие клоунские старты, ладно ещё права на трансляции продавать - это святое, но хайлайты?
Ответ Олег Попов
ОККО запретил?
не ОККО, а МОК
Рекомендуем