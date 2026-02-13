  • Спортс
13

Маккиннон о Селебрини: «Он входит в топ-5 или топ-7 лучших игроков мира. Удивительно, что 19-летний парень так сосредоточен на своей игре»

Нэтан Маккиннон: Селебрини входит в топ-5 или топ-7 лучших игроков мира.

Форвард сборной Канады Нэтан Маккиннон высказался о Макклине Селебрини, ставшем автором победной шайбы канадцев в матче Олимпиады-2026 против Чехии (5:0). 

В текущем сезоне НХЛ 19-летний нападающий «Сан-Хосе» набрал 81 (28+53) очко в 55 играх и идет на 4-м месте в гонке бомбардиров. 

«Он так молод, но даже не зная его возраста и просто наблюдая за ним, я бы понял, что он один из лучших игроков в мире. Независимо от возраста. Он входит в топ-5 или топ-7 лучших игроков мира, без всяких сомнений. 

Удивительно, что 19-летний парень так сосредоточен на своей игре. Думаю, тут все могут у него поучиться, хоть он еще и очень молод», – сказал Маккиннон. 

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17707 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
13 комментариев
Очень сильный состав у Канады даже с посредственным вратарём уничтожали Чехов
Ответ Роман_АИ
Очень сильный состав у Канады даже с посредственным вратарём уничтожали Чехов
Посредственный вратарь сыграл на ноль. У чехов тоже не юниоры играли.
Ответ Melnikov1968
Посредственный вратарь сыграл на ноль. У чехов тоже не юниоры играли.
Вы игру смотрели? Или просто так написали комментарий.
Макллин может входить во все топы мира, но до лучших еще придется изрядно постараться
Что значит здесь и сейчас? Селебрини потенциально суперзвезда, но сейчас это просто молодая звёздочка. Сезон он проводит классный, но он даже не близко к топ-3, а куча игроков, которые пока ниже его в гонке бомбардиров ( кстати, на каком он месте в гонке снайперов? 😁) всяко посильнее его будут. Его четвёртое место в гонке бомбардиров конечно почётно, но не показательно. Например, Чичу однажды выиграл Ришара, но никто не называл его лучшим снайпером, ибо все понимали, что это стечение обстоятельств. Вот если Селебрини начнёт клепать стоочковые сезоны или хотя бы набирать больше очка за игру (а этого не было в прошлом сезоне), то тогда можно и поговорить о его величии.
Ответ scoundrel
не входит
Маккинону лучше видно, у него больше понимание, кто на что способен.
Ответ kornaushenko2000
Маккинону лучше видно, у него больше понимание, кто на что способен.
кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку
Не может Макклин входить в 19 лет без наград и с хорошей игрой в одном сезоне (и то не полном) в топ 7 лучших игроков мира
Макдэвид, Маккиннон, Кучеров, Дразайтль, Макар, Пастрняк
Уже 6 доминаторов и куча игроков, которые примерно на одном уровне, и это пока не Селебрини
В перспективе, конечно, он очень мощный, но такие вещи сейчас говорить рано
