Маккиннон о Селебрини: «Он входит в топ-5 или топ-7 лучших игроков мира. Удивительно, что 19-летний парень так сосредоточен на своей игре»

Нэтан Маккиннон: Селебрини входит в топ-5 или топ-7 лучших игроков мира.

Форвард сборной Канады Нэтан Маккиннон высказался о Макклине Селебрини , ставшем автором победной шайбы канадцев в матче Олимпиады-2026 против Чехии (5:0).

В текущем сезоне НХЛ 19-летний нападающий «Сан-Хосе » набрал 81 (28+53) очко в 55 играх и идет на 4-м месте в гонке бомбардиров.

«Он так молод, но даже не зная его возраста и просто наблюдая за ним, я бы понял, что он один из лучших игроков в мире. Независимо от возраста. Он входит в топ-5 или топ-7 лучших игроков мира, без всяких сомнений.

Удивительно, что 19-летний парень так сосредоточен на своей игре. Думаю, тут все могут у него поучиться, хоть он еще и очень молод», – сказал Маккиннон.