Маккиннон о Селебрини: «Он входит в топ-5 или топ-7 лучших игроков мира. Удивительно, что 19-летний парень так сосредоточен на своей игре»
Нэтан Маккиннон: Селебрини входит в топ-5 или топ-7 лучших игроков мира.
Форвард сборной Канады Нэтан Маккиннон высказался о Макклине Селебрини, ставшем автором победной шайбы канадцев в матче Олимпиады-2026 против Чехии (5:0).
В текущем сезоне НХЛ 19-летний нападающий «Сан-Хосе» набрал 81 (28+53) очко в 55 играх и идет на 4-м месте в гонке бомбардиров.
«Он так молод, но даже не зная его возраста и просто наблюдая за ним, я бы понял, что он один из лучших игроков в мире. Независимо от возраста. Он входит в топ-5 или топ-7 лучших игроков мира, без всяких сомнений.
Удивительно, что 19-летний парень так сосредоточен на своей игре. Думаю, тут все могут у него поучиться, хоть он еще и очень молод», – сказал Маккиннон.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17707 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Не может Макклин входить в 19 лет без наград и с хорошей игрой в одном сезоне (и то не полном) в топ 7 лучших игроков мира
Макдэвид, Маккиннон, Кучеров, Дразайтль, Макар, Пастрняк
Уже 6 доминаторов и куча игроков, которые примерно на одном уровне, и это пока не Селебрини
В перспективе, конечно, он очень мощный, но такие вещи сейчас говорить рано