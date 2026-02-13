Кросби набрал 11 очков за сборную Канады на Олимпиадах (без учета победных буллитов). На турнирах с участием игроков НХЛ больше только у Игинлы, Сакика и Уэбера
Сидни Кросби набрал 11 очков за сборную Канады на Олимпиадах.
Капитан сборной Канады Сидни Кросби дважды ассистировал партнерам в матче со сборной Чехии (5:0) на хоккейном турнире Олимпиады-2026.
На счету 38-летнего форварда «Питтсбурга» стало 11 (4+7) очков в 14 играх за «кленовых» на Олимпиадах (без учета победного буллита в матче со Швейцарией в Ванкувере-2010, ИИХФ включает его в личную статистику, НХЛ – нет).
Кросби вошел в топ-5 лучших бомбардиров сборной Канады на олимпийских турнирах с участием игроков НХЛ (ранее – с 1998 по 2014 годы), догнав Джонатана Тэйвса (11 очков в 13 играх, 2+9) и обойдя Дэни Хитли (10 в 13, 6+4) и Райана Гецлафа (10 в 13, 4+6).
В тройке лучших – Джером Игинла (14 в 19, 10+4), Джо Сакик (13 в 16, 6+7) и Ши Уэбер (12 в 13, 5+7).
МакДи, вероятно, за эту Олимпиаду наберет очков 10-11, как минимум)
Если б не 2 пропущенные Олимпиады, давно бы уж топ-1 был с отрывом, а потом Макам передал бы эстафету.
Станет первым через пару матчей, я думаю . А потом Маки обгонят)
Уэбер крутой конечно.
Юрай Славфковски: "сколько? сколько?"
