Кросби о первой игре Канады на ОИ-2026: «Пора приступать к делу. Были хорошие тренировки и определенное предвкушение – мы хотим начать»

Сидни Кросби о первой игре Канады на ОИ-2026: пора приступать к делу.

Капитан сборной Канады Сидни Кросби поделился мнением о предстоящем старте мужского олимпийского турнира.

Канада проведет первый матч на турнире 12 февраля против Чехии в рамках группового раунда.

«Мы просто хотим начать. У нас были хорошие тренировки и определенное предвкушение, так что пора приступать к делу», – сказал Кросби.

