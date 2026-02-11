Кросби о первой игре Канады на ОИ-2026: «Пора приступать к делу. Были хорошие тренировки и определенное предвкушение – мы хотим начать»
Сидни Кросби о первой игре Канады на ОИ-2026: пора приступать к делу.
Капитан сборной Канады Сидни Кросби поделился мнением о предстоящем старте мужского олимпийского турнира.
Канада проведет первый матч на турнире 12 февраля против Чехии в рамках группового раунда.
«Мы просто хотим начать. У нас были хорошие тренировки и определенное предвкушение, так что пора приступать к делу», – сказал Кросби.
Сборная Канады прокатилась в метро Милана. Хоккеисты посетили соревнования по шорт-треку на Олимпиаде
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7833 голоса
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Молли Уокер
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
3-х кратных ОЧ по хоккею всего шесть и все наши: Виталий Давыдов, Виктор Кузькин, Александр Рагулин, Анатолий Фирсов, Владислав Третьяк, Андрей Хомутов. Кросби может стать седьмым. Может быть ещё кто-то. Даути? Знатоки, подскажите.
3-х кратных ОЧ по хоккею всего шесть и все наши: Виталий Давыдов, Виктор Кузькин, Александр Рагулин, Анатолий Фирсов, Владислав Третьяк, Андрей Хомутов. Кросби может стать седьмым. Может быть ещё кто-то. Даути? Знатоки, подскажите.
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Сомнительно. Из чемпионского состава 2010,2014 только Кросби остался. Возможно Даути, но точно не помню.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем