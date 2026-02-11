  • Спортс
  • Кросби о первой игре Канады на ОИ-2026: «Пора приступать к делу. Были хорошие тренировки и определенное предвкушение – мы хотим начать»
7

Капитан сборной Канады Сидни Кросби поделился мнением о предстоящем старте мужского олимпийского турнира.

Канада проведет первый матч на турнире 12 февраля против Чехии в рамках группового раунда.

«Мы просто хотим начать. У нас были хорошие тренировки и определенное предвкушение, так что пора приступать к делу», – сказал Кросби.

Сборная Канады прокатилась в метро Милана. Хоккеисты посетили соревнования по шорт-треку на Олимпиаде

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Молли Уокер
3-х кратных ОЧ по хоккею всего шесть и все наши: Виталий Давыдов, Виктор Кузькин, Александр Рагулин, Анатолий Фирсов, Владислав Третьяк, Андрей Хомутов. Кросби может стать седьмым. Может быть ещё кто-то. Даути? Знатоки, подскажите.
Ответ Melnikov1968
3-х кратных ОЧ по хоккею всего шесть и все наши: Виталий Давыдов, Виктор Кузькин, Александр Рагулин, Анатолий Фирсов, Владислав Третьяк, Андрей Хомутов. Кросби может стать седьмым. Может быть ещё кто-то. Даути? Знатоки, подскажите.
Комментарий удален пользователем
Ответ Shamarin
Комментарий удален пользователем
Сомнительно. Из чемпионского состава 2010,2014 только Кросби остался. Возможно Даути, но точно не помню.
