  • Сергей Самсонов о Кросби на Олимпиаде-2026: «Жду от него яркого хоккея. Сидни до сих пор продуктивен, не думаю, что будет что-то тормозить в игре»
1

Сергей Самсонов: жду от Сидни Кросби яркого хоккея на Олимпиаде.

Бронзовый призер Олимпиады-2002 Сергей Самсонов высказался о капитане сборной Канады Сидни Кросби. 

Для 38-летнего форварда «Питтсбурга» Олимпиада-2026 в Италии будет третьей в карьере. Он выиграл золотые медали вместе с канадской командой на турнирах в Ванкувере-2010 и Сочи-2014. 

«Особое внимание, конечно, на Олимпиаде будет приковано к Сидни Кросби. Я не думаю, что с учетом своего возраста он будет что-то тормозить в игре.

Он может и не играть роль первого центра, когда есть Коннор Макдэвид, но может быть вторым или третьим, если нужно.

Я не замечаю, что он стал играть медленнее, канадец до сих пор продуктивен. Как я замечаю, когда игроки получают определенный шанс на Олимпиаде или Кубке Стэнли, они выходят на следующий уровень. Поэтому я жду от Кросби яркой игры», – сказал Самсонов.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Кросби вполне достойно и сейчас выглядит в сезоне, а в возрасте 35+ он вообще лидер среди бомбардиров. С учётом его опыта и в целом возможностей, как игрока с широким арсеналом , видением площадки и отличным пасом, Сид не будет отбывать номер и поможет команде взять титул на нынешних олимпийских играх, я буду болеть за них и надеюсь, что капитан кленовых листьев подымет для себя уже третий трофей победителя Олимпийских игр в карьере!
