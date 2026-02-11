Сборная Канады прокатилась в метро Милана. Хоккеисты посетили соревнования по шорт-треку на Олимпиаде

Сборная Канады по хоккею прокатилась в метро Милана.

Накануне команда посетила соревнования по шорт-треку. В кадр попала реакция хоккеистов на падение сборных США и Южной Кореи в смешанной эстафете.

Мужской олимпийский хоккейный турнир начнется сегодня. Канадцы проведут первый матч 12 февраля против Чехии.

Фото: x.com/BR_OpenIce