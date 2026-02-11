Сборная Канады прокатилась в метро Милана. Хоккеисты посетили соревнования по шорт-треку на Олимпиаде
Сборная Канады по хоккею прокатилась в метро Милана.
Накануне команда посетила соревнования по шорт-треку. В кадр попала реакция хоккеистов на падение сборных США и Южной Кореи в смешанной эстафете.
Мужской олимпийский хоккейный турнир начнется сегодня. Канадцы проведут первый матч 12 февраля против Чехии.
Фото: x.com/BR_OpenIce
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7820 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
Макдэвид судя по лицу зайцем едет 😁
-Братан, прикинь, я тут в лоховозке еду.-
Забыл дома карточку Тройка
У Макдэвида лицо человека, который похоже в последний раз приехал на Олимпиаду) хотя он в жизни говорят простой и скромный человек, без каких то понтов
У него всегда такое лицо. Всегда, как будто в последний раз что-то делает.
МБ Мак первый раз в подземку спустился!
Там слева от Макдэвида на плакате Никитин что ли, а рядом с ним Гвардиола?))))))
Сколько радостных лиц у канадцев. Были бы клюшки, инстинктивно клюшками по борту постучали бы.
обновите состав канады в разделе хоккея, йоу. там состав с чм
А падение то не шутка - лезвием конька по горлу и всё...
Не зря приехали, хоть на метро покатаются
Можно мем сделать, как будто Канадцы смотрят не шорт-трек, а скажем Шанхай-Сочи)
