Депутат Свищев о Гашеке: пиар-баррикады против России вызывают недоумение.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал слова Доминика Гашека о возможном возвращении России на международные футбольные соревнования.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил , что необходимо рассмотреть снятие запрета, действующего с 2022 года.

«Антироссийский пиар Гашека перестает впечатлять людей, он вызывает только раздражение. Многие федерации высказываются за возвращение россиян.

Эти пиар-баррикады Гашека, выстроенные против России, уже вызывают только недоумение и улыбку снисхождения, мол, человек уже не знает, чем заняться, лишь бы охаять российских спортсменов», – сказал Свищев.

