Депутат Свищев о Гашеке: «Пиар-баррикады против России вызывают только недоумение и улыбку снисхождения. Многие федерации высказываются за возвращение россиян»
Депутат Свищев о Гашеке: пиар-баррикады против России вызывают недоумение.
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал слова Доминика Гашека о возможном возвращении России на международные футбольные соревнования.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что необходимо рассмотреть снятие запрета, действующего с 2022 года.
«Антироссийский пиар Гашека перестает впечатлять людей, он вызывает только раздражение. Многие федерации высказываются за возвращение россиян.
Эти пиар-баррикады Гашека, выстроенные против России, уже вызывают только недоумение и улыбку снисхождения, мол, человек уже не знает, чем заняться, лишь бы охаять российских спортсменов», – сказал Свищев.
Гашек о словах Инфантино про допуск России: «Президент ФИФА либо очень глуп, либо поддерживает ее. Мы не должны этого допустить»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
