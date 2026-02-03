  • Спортс
25

Депутат Свищев о словах Инфантино: «Футбол – игра миллиардов, наше возвращение может завершить эпоху отстранения России. Когда ФИФА говорит об этом, как другие могут молчать?»

Депутат Свищев: когда о возвращении России говорит ФИФА, как могут другие молчать?.

Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил высказывание главы ФИФА Джанни Инфантино о возвращении российских команд.

Президент Международной федерации футбола выступил за возвращение России на международные турниры: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

«Возвращение на мировую арену в футболе может стать финалом эпохи отстранения российских спортсменов. Футбол – игра миллиардов людей. И если там не возникнет никаких проблем с возвращением, о чем могут говорить более малочисленно представленные международные федерации по видам спорта?

Инфантино дал четкий сигнал, что российских футболистов пора возвращать. Жаль, что мы пропустили столько времени. Но теперь, когда о возвращении говорит ФИФА, как могут другие молчать?» – сказал Свищев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
-Неуважаемый г-н Свищев, что вы сделали за 5 лет работы депутатом?
- Про футбол трындюлькал, да про пиво на стадионе рассуждал...
- Молодец, хорошо работаете.
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
-Неуважаемый г-н Свищев, что вы сделали за 5 лет работы депутатом? - Про футбол трындюлькал, да про пиво на стадионе рассуждал... - Молодец, хорошо работаете.
..Отдохнуть им надо)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
-Неуважаемый г-н Свищев, что вы сделали за 5 лет работы депутатом? - Про футбол трындюлькал, да про пиво на стадионе рассуждал... - Молодец, хорошо работаете.
Вот всё, что за окном, то и сделал гы
Ну всё. Теперь от этого будут пилить новости всю неделю и более от что думает по этому поводу Лоза и до актёров малых и больших театров
Ответ KOT_B_yHTAX
Ну всё. Теперь от этого будут пилить новости всю неделю и более от что думает по этому поводу Лоза и до актёров малых и больших театров
Только мнение Сибиги почему-то стыдливо не процитировали.
Ответ KOT_B_yHTAX
Ну всё. Теперь от этого будут пилить новости всю неделю и более от что думает по этому поводу Лоза и до актёров малых и больших театров
Прямо как с матчем кхл-нхл после разговора Трампа))
А как же азиатская ЛЧ и суверенный наш футбол ?)
Многие наши люди, будь то Свищевы или Юраны, ветераны или просто болельщики, привыкли считать, что если один главный человек скажет, то все сразу поменяют отношение к нам.
Ответ Раиль Хафизов_1116726047
Многие наши люди, будь то Свищевы или Юраны, ветераны или просто болельщики, привыкли считать, что если один главный человек скажет, то все сразу поменяют отношение к нам.
для них нет другого миропонимания, у них даже в голове не может поселиться такая мысль чтобы не выполнять указание начальника(барина)
о госпаде, кто то серьезно верит в какое то возвращение?
Ответ CaSpeR-13
о госпаде, кто то серьезно верит в какое то возвращение?
Чёто не очень.
Свищев свистеть не устал😂
Лучше бы зампред комитета по спорту предлагал, как развивать локальные турниры, а не ждал милости от Запада.
Ответ профессор Лебединский
Лучше бы зампред комитета по спорту предлагал, как развивать локальные турниры, а не ждал милости от Запада.
он в это не умеет....он должен держать руку на пульсе мирового спорта )))))))
Какие такие другие?
Вроде депутат, а вроде делает вид, что не знает разницы между говорить и делать.
