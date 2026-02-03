Депутат Свищев о словах Инфантино: «Футбол – игра миллиардов, наше возвращение может завершить эпоху отстранения России. Когда ФИФА говорит об этом, как другие могут молчать?»
Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил высказывание главы ФИФА Джанни Инфантино о возвращении российских команд.
Президент Международной федерации футбола выступил за возвращение России на международные турниры: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».
«Возвращение на мировую арену в футболе может стать финалом эпохи отстранения российских спортсменов. Футбол – игра миллиардов людей. И если там не возникнет никаких проблем с возвращением, о чем могут говорить более малочисленно представленные международные федерации по видам спорта?
Инфантино дал четкий сигнал, что российских футболистов пора возвращать. Жаль, что мы пропустили столько времени. Но теперь, когда о возвращении говорит ФИФА, как могут другие молчать?» – сказал Свищев.
