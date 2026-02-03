  • Спортс
92

Гашек о словах Инфантино про допуск России: «Президент ФИФА либо очень глуп, либо поддерживает ее. Мы не должны этого допустить»

Бывший вратарь клубов НХЛ и сборной Чехии Доминик Гашек отреагировал на слова президента ФИФА Джанни Инфантино о России.

В понедельник Инфантино заявил, что необходимо рассмотреть снятие запрета с российских футбольных команд на участие в международных матчах.

«Президент ФИФА либо очень глуп, либо поддерживает Россию.

Допуск российских футболистов создаст огромную рекламу действий страны. Мы не должны этого допустить! Мы должны это остановить!» – написал Гашек в соцсетях.

Глава ФИФА Инфантино: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти»

Опубликовал: Максим Федер
92 комментария
Как же он задолбал со своим ”выступление спортсменов на соревнованиях является рекламой политических действий страны“. Да мне откровенно наср... плевать на политические действия США, когда я смотрю НХЛ или НБА. Мне плевать на политические действия стран, в которых проходят гонки Формулы 1, когда я смотрю Ф1. Мне плевать на то какой президент является соотечественником того или иного спортсмена. Когда я смотрю спорт, то меня интересует исключительно спорт. Когда слушаю музыку - интересует только музыка. Когда смотрю кино - только кино. Если у Гашека бзик высматривать подтексты там, где их нет, то пусть он этим занимается молча и у себя дома. Забодал уже
Ответ Kitoglab
Как же он задолбал со своим ”выступление спортсменов на соревнованиях является рекламой политических действий страны“. Да мне откровенно наср... плевать на политические действия США, когда я смотрю НХЛ или НБА. Мне плевать на политические действия стран, в которых проходят гонки Формулы 1, когда я смотрю Ф1. Мне плевать на то какой президент является соотечественником того или иного спортсмена. Когда я смотрю спорт, то меня интересует исключительно спорт. Когда слушаю музыку - интересует только музыка. Когда смотрю кино - только кино. Если у Гашека бзик высматривать подтексты там, где их нет, то пусть он этим занимается молча и у себя дома. Забодал уже
Он просто конъюнктурщик
Ответ Kitoglab
Как же он задолбал со своим ”выступление спортсменов на соревнованиях является рекламой политических действий страны“. Да мне откровенно наср... плевать на политические действия США, когда я смотрю НХЛ или НБА. Мне плевать на политические действия стран, в которых проходят гонки Формулы 1, когда я смотрю Ф1. Мне плевать на то какой президент является соотечественником того или иного спортсмена. Когда я смотрю спорт, то меня интересует исключительно спорт. Когда слушаю музыку - интересует только музыка. Когда смотрю кино - только кино. Если у Гашека бзик высматривать подтексты там, где их нет, то пусть он этим занимается молча и у себя дома. Забодал уже
Комментарий скрыт
Ох уж этот ужасный Инфантино, вы представляете, какую глупость сказал, что запрет ничего не дал, а только больше озлобил, как он только мог это озвучить, то ли дело Доминик Гашек, который критиковал (немного) США, то затем спокойно туда приезжал недавно, это другое, понимать нужно.🤡
Ответ Иван Буренков
Ох уж этот ужасный Инфантино, вы представляете, какую глупость сказал, что запрет ничего не дал, а только больше озлобил, как он только мог это озвучить, то ли дело Доминик Гашек, который критиковал (немного) США, то затем спокойно туда приезжал недавно, это другое, понимать нужно.🤡
Так у этих людоедов так принято !
Можно и критиковать и приезжать, и даже своих местных критиковать можно …
Полное моральное и интеллектуальное вырождение !
Ответ Иван Буренков
Ох уж этот ужасный Инфантино, вы представляете, какую глупость сказал, что запрет ничего не дал, а только больше озлобил, как он только мог это озвучить, то ли дело Доминик Гашек, который критиковал (немного) США, то затем спокойно туда приезжал недавно, это другое, понимать нужно.🤡
до запрета запад обожали?
Тяжелейшая задача стоит перед святым Домиником :
Как не допустить того , чего и так в ближайшее время не случится ?
Ответ OldRedWhite
Тяжелейшая задача стоит перед святым Домиником : Как не допустить того , чего и так в ближайшее время не случится ?
а как же Трамп?
Ответ OldRedWhite
Тяжелейшая задача стоит перед святым Домиником : Как не допустить того , чего и так в ближайшее время не случится ?
Вот как раз случится. Уже из других видов спорта допускают россиян и с флагом и с гимном.
Ждём когда Хасек выскажется по Венесуэле, Кубе и Гренландии ? Или и так понятно, что это другое ?
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Ждём когда Хасек выскажется по Венесуэле, Кубе и Гренландии ? Или и так понятно, что это другое ?
Что то про Гренландию промямлил люди объяснили..Заткнулся сразу
Ответ Лига Мастеров
Что то про Гренландию промямлил люди объяснили..Заткнулся сразу
он про Гренландию не заткнулся, а заявил, что в случае нападения США нужно отстранить. Дегтярев почему-то промолчал
Я такой личный неприязнь ипитываю к этот потерпевщий! Кушать не могу! (с)
Гашека там на острове Эпштейна найти, что ли?
Ответ Pavel Kot
Гашека там на острове Эпштейна найти, что ли?
найди
А бабло в России эта крыса хвала,только дай.
Ответ Влад Хорошёв
А бабло в России эта крыса хвала,только дай.
На то оно и мышь!
Гашек либо очень глуп , либо.... просто глуп
Ответ Виктор Войнов
Гашек либо очень глуп , либо.... просто глуп
Либо шайба в лоб)
Чумаход а как же спорт вне политики?Верни заработанные деньги в России.
Но ведь чешские спортсмены во всех видах спорта в 2003 году были же рекламой действия страны в Ираке. И как-то же это скушали, проглотили.
