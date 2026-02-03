Гашек о словах Инфантино про допуск России: «Президент ФИФА либо очень глуп, либо поддерживает ее. Мы не должны этого допустить»
Гашек о словах Инфантино про снятие бана с России: мы не должны этого допустить.
Бывший вратарь клубов НХЛ и сборной Чехии Доминик Гашек отреагировал на слова президента ФИФА Джанни Инфантино о России.
В понедельник Инфантино заявил, что необходимо рассмотреть снятие запрета с российских футбольных команд на участие в международных матчах.
«Президент ФИФА либо очень глуп, либо поддерживает Россию.
Допуск российских футболистов создаст огромную рекламу действий страны. Мы не должны этого допустить! Мы должны это остановить!» – написал Гашек в соцсетях.
Глава ФИФА Инфантино: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти»
Опубликовал: Максим Федер
92 комментария
