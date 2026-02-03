  • Спортс
  Майоров об олимпийской стипендии: «52 000 рублей – ставка у всех одинаковая. У простого рабочего в стране средняя зарплата меньше. Конечно, хотел бы 152 тысячи, но я не жалуюсь»
Майоров об олимпийской стипендии: «52 000 рублей – ставка у всех одинаковая. У простого рабочего в стране средняя зарплата меньше. Конечно, хотел бы 152 тысячи, но я не жалуюсь»

Майоров об олимпийской стипендии: 52 000 рублей – ставка у всех одинаковая.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассказал о размере своей президентской стипендии за победы на Играх.

– Некоторые олимпийские чемпионы высказывались, что получают президентскую стипендию. Есть ли такая у вас?

– Я читал в интернете только высказывание Александра Тихонова. Сам тоже получаю такую пенсию. Она абсолютно не влияет на количество медалей, завоеванных на Олимпиаде. Десять раз ты был олимпийским чемпионом или один раз – все равно. У всех одинаковая ставка – 52 тысячи.

– Такая выплата является хорошим подспорьем для наших прославленных чемпионов за вклад в развитие отечественного спорта?

– Наверное, когда правительство устанавливает такие размеры олимпийской стипендии, оно исходит из каких-то объективных данных. Вы обратите внимание на среднюю зарплату в стране. У простого рабочего она меньше 52 тысяч. Поэтому на что жаловаться?

Конечно, я бы хотел, чтобы было не 52, а 152 тысячи. Но когда-то, лет 5-6 тому назад, она была 32 тысячи. А потом нам ее увеличили до 52. Не знаю, на что тут можно жаловаться. Я не жалуюсь, – сказал Майоров.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата в России до вычета НДФЛ на октябрь 2025 года составила 99 707 рублей.

Форвард «Сочи» Эллис о жизни в России: «Все не так, как показывают в Америке по новостям – условия отличные, никаких проблем. В Петербурге многие знают английский – я был удивлен»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
Рабочие тоже бы хотели 152 тысячи
Ответ Николай Прилуцкий
Рабочие тоже бы хотели 152 тысячи
Комментарий скрыт
Ответ Dmitry Makhov
Комментарий скрыт
Речь о пенсии,а не о ЗП.
Средняя ЗП 99 тысяч это смешно, из этого часто ещё делают вывод, что якобы каждый по 100 тысяч зарабатывает как нефиг делать. Вот только... Новость полуторагодовой давности:
Эксперты ВШЭ изменили подход к оценке уровня доходов и расслоения, совместив данные Росстата с информацией от ФНС. По их расчётам, доля граждан с доходом 150–200 тыс. рублей выросла до 1,1% населения, а с доходом свыше 200 тыс. рублей – до 0,5%. Большинство же российского населения (66%) имеет доход ниже 40 тыс. рублей.
Сомневаюсь, что за полтора года доход большинства населения сильно изменился
Ответ HoratioH
Средняя ЗП 99 тысяч это смешно, из этого часто ещё делают вывод, что якобы каждый по 100 тысяч зарабатывает как нефиг делать. Вот только... Новость полуторагодовой давности: Эксперты ВШЭ изменили подход к оценке уровня доходов и расслоения, совместив данные Росстата с информацией от ФНС. По их расчётам, доля граждан с доходом 150–200 тыс. рублей выросла до 1,1% населения, а с доходом свыше 200 тыс. рублей – до 0,5%. Большинство же российского населения (66%) имеет доход ниже 40 тыс. рублей. Сомневаюсь, что за полтора года доход большинства населения сильно изменился
По тв говорят, что жить стало лучше, жить стало веселее
Ответ yulay
По тв говорят, что жить стало лучше, жить стало веселее
Комментарий скрыт
Ох уже эта средняя ЗП.
Вспомнилась старая шутка. Один ест мясо, второй капусту. В среднем оба едят голубцы.
Еще Майоров и другие получают страховую пенсию по старости, там наверняка еще 35 т.р., прибавить стипендию, в итоге неплохо, грех жаловаться.
Ответ erdni
Еще Майоров и другие получают страховую пенсию по старости, там наверняка еще 35 т.р., прибавить стипендию, в итоге неплохо, грех жаловаться.
Ну с одной стороны 90 к для стрика за 80 норм, но лекарства сейчас такие дорогие.Покупал тут матери пенсионерке кое чего, так на 10к вышло и это еще ничего такого супер пупер не брал, экономил, аналог спрашивал подешевле
Юрзинов никогда не был олимпийским чемпионом, но после смерти Тихонова, у которого он был помощником, внезапно стал аж трехкратным олимпийским чемпионом. Есть ли у него такая надбавка?!?
Ответ NNM
Юрзинов никогда не был олимпийским чемпионом, но после смерти Тихонова, у которого он был помощником, внезапно стал аж трехкратным олимпийским чемпионом. Есть ли у него такая надбавка?!?
Почему внезапно?
Средняя зарплата - это как средняя температура по больнице.
Один уже умер, у другого - 40.
А в среднем у всех 36,6.
Ответ apologet77
Средняя зарплата - это как средняя температура по больнице. Один уже умер, у другого - 40. А в среднем у всех 36,6.
У этого ковид , у этого 42 , у этого 40 .
Пишем: ОРВИ , сред температура 36.6
Борис, ты спроси сколько пенсия у простых пенсионеров???
Когда тебе уже под 90, то точно не на что жаловаться
Как правило именно у "рабочих" ЗП повыше 50 конечно, в отличие от каких-нибудь врачей, учителей и прочей бюджетной сферы услуг
Президентская стипендия - 600 баксов) Ни в чём себе не отказывайте)))
Майоров об Олимпиаде: «Не буду смотреть, у меня нет подходящих устройств. Без России соревнования будут менее конкурентными и зрелищными»
29 января, 06:47
Тихонов о решении ИИХФ: «Над нами издеваются. Постоянно говорим про патриотизм, на месте наших хоккеистов уехал бы из НХЛ, нам надо сделать РХЛ. Свое надо все делать, как Трамп»
23 января, 17:50
