Майоров об олимпийской стипендии: «52 000 рублей – ставка у всех одинаковая. У простого рабочего в стране средняя зарплата меньше. Конечно, хотел бы 152 тысячи, но я не жалуюсь»

Майоров об олимпийской стипендии: 52 000 рублей – ставка у всех одинаковая.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассказал о размере своей президентской стипендии за победы на Играх.

– Некоторые олимпийские чемпионы высказывались, что получают президентскую стипендию. Есть ли такая у вас?

– Я читал в интернете только высказывание Александра Тихонова . Сам тоже получаю такую пенсию. Она абсолютно не влияет на количество медалей, завоеванных на Олимпиаде. Десять раз ты был олимпийским чемпионом или один раз – все равно. У всех одинаковая ставка – 52 тысячи.

– Такая выплата является хорошим подспорьем для наших прославленных чемпионов за вклад в развитие отечественного спорта?

– Наверное, когда правительство устанавливает такие размеры олимпийской стипендии, оно исходит из каких-то объективных данных. Вы обратите внимание на среднюю зарплату в стране. У простого рабочего она меньше 52 тысяч. Поэтому на что жаловаться?

Конечно, я бы хотел, чтобы было не 52, а 152 тысячи. Но когда-то, лет 5-6 тому назад, она была 32 тысячи. А потом нам ее увеличили до 52. Не знаю, на что тут можно жаловаться. Я не жалуюсь, – сказал Майоров.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата в России до вычета НДФЛ на октябрь 2025 года составила 99 707 рублей.

