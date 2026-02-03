Майоров об олимпийской стипендии: «52 000 рублей – ставка у всех одинаковая. У простого рабочего в стране средняя зарплата меньше. Конечно, хотел бы 152 тысячи, но я не жалуюсь»
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассказал о размере своей президентской стипендии за победы на Играх.
– Некоторые олимпийские чемпионы высказывались, что получают президентскую стипендию. Есть ли такая у вас?
– Я читал в интернете только высказывание Александра Тихонова. Сам тоже получаю такую пенсию. Она абсолютно не влияет на количество медалей, завоеванных на Олимпиаде. Десять раз ты был олимпийским чемпионом или один раз – все равно. У всех одинаковая ставка – 52 тысячи.
– Такая выплата является хорошим подспорьем для наших прославленных чемпионов за вклад в развитие отечественного спорта?
– Наверное, когда правительство устанавливает такие размеры олимпийской стипендии, оно исходит из каких-то объективных данных. Вы обратите внимание на среднюю зарплату в стране. У простого рабочего она меньше 52 тысяч. Поэтому на что жаловаться?
Конечно, я бы хотел, чтобы было не 52, а 152 тысячи. Но когда-то, лет 5-6 тому назад, она была 32 тысячи. А потом нам ее увеличили до 52. Не знаю, на что тут можно жаловаться. Я не жалуюсь, – сказал Майоров.
Согласно данным Росстата, средняя зарплата в России до вычета НДФЛ на октябрь 2025 года составила 99 707 рублей.
Форвард «Сочи» Эллис о жизни в России: «Все не так, как показывают в Америке по новостям – условия отличные, никаких проблем. В Петербурге многие знают английский – я был удивлен»
Эксперты ВШЭ изменили подход к оценке уровня доходов и расслоения, совместив данные Росстата с информацией от ФНС. По их расчётам, доля граждан с доходом 150–200 тыс. рублей выросла до 1,1% населения, а с доходом свыше 200 тыс. рублей – до 0,5%. Большинство же российского населения (66%) имеет доход ниже 40 тыс. рублей.
Сомневаюсь, что за полтора года доход большинства населения сильно изменился
Вспомнилась старая шутка. Один ест мясо, второй капусту. В среднем оба едят голубцы.
Один уже умер, у другого - 40.
А в среднем у всех 36,6.
Пишем: ОРВИ , сред температура 36.6