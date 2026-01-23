  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тихонов о решении ИИХФ: «Над нами издеваются. Постоянно говорим про патриотизм, на месте наших хоккеистов уехал бы из НХЛ, нам надо сделать РХЛ. Свое надо все делать, как Трамп»
41

Тихонов о решении ИИХФ: «Над нами издеваются. Постоянно говорим про патриотизм, на месте наших хоккеистов уехал бы из НХЛ, нам надо сделать РХЛ. Свое надо все делать, как Трамп»

Александр Тихонов высказался о продлении недопуска России на турниры ИИХФ.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал продление недопуска России на международные соревнования.

Совет ИИХФ считает, что возвращение российских и белорусских сборных в сезоне-2026/27 пока небезопасно. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.

«Над нами просто издеваются и смеются, как над какой-то третьестепенной страной. Посмотрите, сколько наших играет за океаном. Мы постоянно говорим про патриотизм и все такое.

Я бы на месте наших хоккеистов собрался и уехал оттуда из НХЛ. А нам надо сделать свою Российскую хоккейную лигу (РХЛ), чтобы все это было у нас, а не там.

А мы все ходим с протянутой рукой и жалуемся. Свое надо все делать, как это делает Трамп. А мы ушли с Кубы, продали Стену за копейки, везде остались ни с чем. Просто стыдно все это слушать», – заявил Тихонов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoИИХФ
logoЧМ по хоккею
logoКХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoАлександр Тихонов
logoФХР
Политика
logoДональд Трамп
logoНХЛ
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Коваленко о решении ИИХФ по России: «Шведы и финны не хотят видеть нас на международной арене. Эти уроды боятся встретиться на льду»
23 января, 17:38
Зайцев о решении ИИХФ: «Глупость полная. Сколько я играл, все говорили, что России не хватает»
23 января, 15:27
Плющев о продлении бана России: «Наши чиновники рассчитывают на Путина, вероятно. Сами ничего не умеют, зато сидят тепло. Там управляют хоккейные карлики – Эстония, Латвия, Польша»
23 января, 12:40
Главные новости
КХЛ. «Металлург» принимает «Трактор», СКА против «Локомотива»
6 минут назадLive
Александр Кожевников: «СКА не всю историю был наверху. Ротенберг вывел команду на новый уровень. Пришел Ларионов и стал менять игру, идет перестройка»
9 минут назад
Борис Миронов вошел в штаб СКА
29 минут назад
Губерниев о словах Гашека: «Пусть поблагодарит Францию, которая вместо мудаков из Эстонии примет ЧЕ по фехтованию. Доминику стоит обратиться к эстонскому психиатру»
37 минут назад
Волк и «Автомобилист» расторгли контракт по просьбе форварда. Он намерен продолжить карьеру в Европе
50 минут назад
Гендиректор «Динамо» Минск о Спунере: «Квартальнов понимает, как его использовать. Все вопросы решены, состав сформирован. Идем дальше к намеченной цели, все под контролем!»
сегодня, 12:53
«Рейнджерс» чествовали чемпионскую команду 1994 года перед игрой с «Бостоном». Немчинов и Грэйвс вручили вдове и дочери Карповцева джерси в честь столетия клуба
сегодня, 12:36Фото
Генменеджер «Авангарда» о Долженкове: «21 год – не тот возраст, когда надо ехать в НХЛ. Ги Буше поможет ему стать лучше. Тренерский штаб с ним поработает, мы договоримся о новом контракте»
сегодня, 11:52
Анвар Гатиятулин: «Яшкин и Алистров – игроки «Ак Барса», мы на них рассчитываем. Они готовятся к основной части сезона. Нужно опираться на факты, а не верить слухам»
сегодня, 11:41
СКА о 82-летии снятия блокады Ленинграда: «Почти 900 дней нечеловеческих испытаний. Низкий поклон и вечная память павшим. Честь, слава и благодарность всем, кто помог отстоять город!»
сегодня, 11:23
Ко всем новостям
Последние новости
Анвар Гатиятулин: «Тодд – мастер, умный игрок с хорошим броском, видением площадки, может здорово отдать передачу. Он добавит нам разных опций в атаке»
14 минут назад
Тодд об обмене в «Ак Барс»: «Был небольшой стресс, но я рад оказаться в замечательной команде, тут потрясающая организация. Готов принять на себя любую роль»
сегодня, 12:59
Алексей Немов: «Обидно, что Овечкину не дали возможности выступить в Милане. У Саши все есть, кроме золота Олимпийских игр»
сегодня, 12:46
Фетисов о «Динамо» Минск: «Странная история, когда с тренером, создавшим хорошую команду, не согласовываются решения. Какая-то глупость»
сегодня, 11:59
Игорь Никитин: «Провольнев выбыл до конца сезона. На флажке подписали Эберта, ждем решения по визе»
сегодня, 10:57
«Амур» растог контракт с Дубакиным. Форвард набрал 7 очков в 23 матчах сезона
сегодня, 10:14
Марат Валиуллин: «Яшкин – один из сильнейших форвардов в углах и на пятачке, лидер «Ак Барса». После дедлайна все начинается с чистого листа, у Дмитрия нет медленности»
сегодня, 09:59
Токкет про 5 очков Зеграса за 10 матчей: «Тревор сбавил обороты, не задает темп, уже давно так выглядит. Нужно начать действовать»
сегодня, 09:34
Василевский вышел на 5-е место по победам среди вратарей не из Северной Америке, опередив Набокова. Отставание от Ринне – 15 побед
сегодня, 09:10
Минское «Динамо» зарегистрировало новый контракт с Анасом на два года. Форвард лидирует в гонке бомбардиров КХЛ с 59 очками
сегодня, 08:54