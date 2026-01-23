Тихонов о решении ИИХФ: «Над нами издеваются. Постоянно говорим про патриотизм, на месте наших хоккеистов уехал бы из НХЛ, нам надо сделать РХЛ. Свое надо все делать, как Трамп»

Александр Тихонов высказался о продлении недопуска России на турниры ИИХФ.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал продление недопуска России на международные соревнования.

Совет ИИХФ считает , что возвращение российских и белорусских сборных в сезоне-2026/27 пока небезопасно. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.

«Над нами просто издеваются и смеются, как над какой-то третьестепенной страной. Посмотрите, сколько наших играет за океаном. Мы постоянно говорим про патриотизм и все такое.

Я бы на месте наших хоккеистов собрался и уехал оттуда из НХЛ . А нам надо сделать свою Российскую хоккейную лигу (РХЛ), чтобы все это было у нас, а не там.

А мы все ходим с протянутой рукой и жалуемся. Свое надо все делать, как это делает Трамп . А мы ушли с Кубы, продали Стену за копейки, везде остались ни с чем. Просто стыдно все это слушать», – заявил Тихонов.