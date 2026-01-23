Тихонов о решении ИИХФ: «Над нами издеваются. Постоянно говорим про патриотизм, на месте наших хоккеистов уехал бы из НХЛ, нам надо сделать РХЛ. Свое надо все делать, как Трамп»
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал продление недопуска России на международные соревнования.
Совет ИИХФ считает, что возвращение российских и белорусских сборных в сезоне-2026/27 пока небезопасно. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.
«Над нами просто издеваются и смеются, как над какой-то третьестепенной страной. Посмотрите, сколько наших играет за океаном. Мы постоянно говорим про патриотизм и все такое.
Я бы на месте наших хоккеистов собрался и уехал оттуда из НХЛ. А нам надо сделать свою Российскую хоккейную лигу (РХЛ), чтобы все это было у нас, а не там.
А мы все ходим с протянутой рукой и жалуемся. Свое надо все делать, как это делает Трамп. А мы ушли с Кубы, продали Стену за копейки, везде остались ни с чем. Просто стыдно все это слушать», – заявил Тихонов.