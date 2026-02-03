  • Спортс
  • Форвард «Сочи» Эллис о жизни в России: «Все не так, как показывают в Америке по новостям – условия отличные, никаких проблем. В Петербурге многие знают английский – я был удивлен»
Форвард «Сочи» Эллис о жизни в России: «Все не так, как показывают в Америке по новостям – условия отличные, никаких проблем. В Петербурге многие знают английский – я был удивлен»

Нападающий «Сочи» Макс Эллис заявил, что жизнь в России отличается от того, что показывают в американских СМИ.

26-летний хоккеист из США проводит первый сезон в FONBET КХЛ. Он начинал чемпионат в «Шанхае», который базируется в Санкт-Петербурге.

– Что вы знали о российском хоккее и КХЛ в целом до получения предложения? Какие были стереотипы или представления?

– У меня была возможность узнать о лиге из первых уст. Когда я еще выступал в юниорской лиге Онтарио, в нашей семье по обмену жил Михал Йордан, который долго выступал в КХЛ в составе «Амура». Мы с тех пор поддерживаем близкие отношения. Поэтому, когда мне поступило предложение из КХЛ, я посоветовался с ним перед переходом. Михал честно рассказал мне о российском хоккее и убедил, что это лучший вариант для развития карьеры и выхода на новый уровень.

– Долго ли думали над предложением?

– Я думаю, вы сами понимаете, что на Западе новости транслируют не совсем ту картинку, которая есть на самом деле. Когда я только получил предложение, промелькнула мысль, что я ни за что не поеду в Россию. Позже, обдумав все еще раз, я понял, что это лучший вариант для продолжения карьеры. Пообщался с ребятами и понял, что в России отличные условия, никаких проблем. Как для хоккея, так и для жизни.

Когда я приехал сюда, понял, что принял правильное решение. Все совсем не так, как показывают в новостях в Америке. Моя семья тоже приезжала в Россию, и им все очень понравилось. Я наслаждаюсь временем здесь.

– Как проходила адаптация к жизни в России?

– Адаптироваться здесь было совсем не трудно. Во всяком случае, гораздо проще, чем в Финляндии. Там языковой барьер ощущался очень остро из-за специфики маленького города.

В Петербурге же все иначе – я был приятно удивлен тем, как много людей знают английский. И, конечно, нам очень повезло с переводчиком. Алина стала для нас настоящим спасением: она помогала всей команде буквально во всем, от адаптации в клубе до обустройства жизни в городе, – сказал Эллис.

«Запрет России – убогая вещь, которая должна потерпеть крах. Некоторым сложно смириться с тем, что она была, есть и будет сильной, в том числе в спорте». Гаджиев о возможном возвращении

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Даже питерские бомжи знают английский и цитируют Шекспира в оригинале
Ответ Кросс Тони Кросса
Даже питерские бомжи знают английский и цитируют Шекспира в оригинале
Ахах это факт, кстати. Как турист, часто замечал, что питерский бездомный может показаться образованней среднестатистического понаехи из Мск
А мы возьмём и всё припремся к Эллис ©
Ответ Плеймейкер87
А мы возьмём и всё припремся к Эллис ©
ху да ф@к из Эллис?
Ответ matemate88
ху да ф@к из Эллис?
Красиво одевается. Красиво говорит.
И знает в совершенстве латинский алфавит
У меня дед с Петербурга так обычно и говорит: Итс джаст э политик
Ответ Melnica
У меня дед с Петербурга так обычно и говорит: Итс джаст э политик
Хреново, значит, у деда с английским: в данном случае артикль не нужен.
Ну и "с Петербурга" - это прямо по-сермяжному, по-рязанско-поморски: псевдоинтеллигентики экс-Ленинграда и области употребили бы предлог "из-под", в крайнем случае - "из".
Ответ Ренат Ильясов
Хреново, значит, у деда с английским: в данном случае артикль не нужен. Ну и "с Петербурга" - это прямо по-сермяжному, по-рязанско-поморски: псевдоинтеллигентики экс-Ленинграда и области употребили бы предлог "из-под", в крайнем случае - "из".
Форточку срочно
А почему в Петербурге, где много образованных людей, не должны знать английский?)
Ответ ТимТалер
А почему в Петербурге, где много образованных людей, не должны знать английский?)
Он здесь же прям сравнивает со своим опытом в Финляндии
Ответ ТимТалер
А почему в Петербурге, где много образованных людей, не должны знать английский?)
Потому что там нет образованных людей
а в Сочи с ним как?
Ответ dmitrij.vnukov2017
а в Сочи с ним как?
Армянский Эллис пока не осилил.
Рад за Питер, но не понял про Финляндию, там практически все знают английский...
Ответ UVV1975
Рад за Питер, но не понял про Финляндию, там практически все знают английский...
Это же хокк. Значит, с мозгами не ОК)
Эллис из Канзаса.
Даже с поправкой на размер города - какие могут быть проблемы в Финляндии с английским, хз? Страна в первой десятке по уровню английского, языком владеет 80-90% населения. В Питере уровень 55-65%.
Ответ Ludas
Даже с поправкой на размер города - какие могут быть проблемы в Финляндии с английским, хз? Страна в первой десятке по уровню английского, языком владеет 80-90% населения. В Питере уровень 55-65%.
В Питере литературным русским-то дай бог, если 55-65% населения владеет
Ответ Ludas
Даже с поправкой на размер города - какие могут быть проблемы в Финляндии с английским, хз? Страна в первой десятке по уровню английского, языком владеет 80-90% населения. В Питере уровень 55-65%.
Думаете, врёт?
Фентаниловый Зомби апокалипсис
