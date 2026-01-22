Карбери после 3:4 с «Ванкувером»: «Сезон «Вашингтона» висит на волоске. Мы окажемся в огромной яме, если не добьемся результатов в ближайшее время»

Карбери после 3:4 с «Ванкувером»: сезон «Вашингтона» висит на волоске.

Главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери высказался о положении команды после поражения от «Ванкувера » (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Кэпиталс» находятся на 12-м месте в Восточной конференции, набрав 54 балла за 51 игру. Отставание от зоны плей-офф – 4 очка.

«Наш сезон висит на волоске. Я ненавижу использовать эту фразу, но придется собраться и играть так, как будто мы уже в плей-офф.

Никогда не хочется поднимать эту тему в январе, но мы очень близки к тому, чтобы оказаться в огромной яме, если в ближайшее время не добьемся результатов», – сказал Карбери.

«Вашингтон» проиграл 4-й матч подряд. «Ванкувер» прервал серию из 11 поражений