Карбери после 3:4 с «Ванкувером»: «Сезон «Вашингтона» висит на волоске. Мы окажемся в огромной яме, если не добьемся результатов в ближайшее время»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о положении команды после поражения от «Ванкувера» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Кэпиталс» находятся на 12-м месте в Восточной конференции, набрав 54 балла за 51 игру. Отставание от зоны плей-офф – 4 очка.
«Наш сезон висит на волоске. Я ненавижу использовать эту фразу, но придется собраться и играть так, как будто мы уже в плей-офф.
Никогда не хочется поднимать эту тему в январе, но мы очень близки к тому, чтобы оказаться в огромной яме, если в ближайшее время не добьемся результатов», – сказал Карбери.
«Вашингтон» проиграл 4-й матч подряд. «Ванкувер» прервал серию из 11 поражений
