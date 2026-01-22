«Вашингтон» проиграл 4-й матч подряд – 3:4 с «Ванкувером». Канадцы прервали серию из 11 поражений

«Вашингтон» проиграл четвертый матч подряд в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон » уступил «Ванкуверу » (3:4), ведя 2:0 по ходу встречи.

«Кэпиталс» проиграли четвертый раз подряд, а «Кэнакс» прервали серию из 11 поражений.

«Вашингтон» занимает 12-е место в Восточной конференции, набрав 54 очка за 51 игру. «Ванкувер» остался последним на Западе – 39 баллов в 50 матчах.

Лапьер из «Вашингтона» не забивает 89 матчей подряд – самая длинная действующая серия в НХЛ среди форвардов. Он выбран в 1-м раунде драфта