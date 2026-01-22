Овечкин не забил в 5-й игре подряд: ассист, два броска в створ и полезность «0» за 23:13 на льду с «Ванкувером»
Александр Овечкин не забил в пятой игре регулярки НХЛ подряд.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забросить шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:4) и продлил безголевую серию до 5 игр.
40-летний форвард провел на льду 23:13, отметился голевой передачей, нанес два броска в створ (еще 3 в блок и 4 – мимо), допустил две потери и проиграл одно вбрасывание из одного, завершив встречу с полезностью «0».
В этом сезоне на счету Овечкина 43 (20+23) очка за 51 матч при показателе полезности «0».
