  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. «Тампа» обменяла Рэддиша в «Торонто» на пик в 5-м раунде драфта-2026. Защитник продлил контракт на 8 лет и 8,5 млн долларов за сезон

0
«Тампа» обменяла Рэддиша в «Торонто» на пик в 5-м раунде драфта-2026. Защитник продлил контракт на 8 лет и 8,5 млн долларов за сезон
«Тампа» обменяла Рэддиша в «Торонто» на пик в 5-м раунде драфта-2026.

«Тампа» обменяла 30-летнего защитника Даррена Рэддиша в «Торонто» на пик в пятом раунде драфта НХЛ-2026.

Перед обменом хоккеист продлил контракт на 8 лет и 68 млн долларов (8,5 млн за сезон). По действующему договору, срок которого истекает 30 июня, он зарабатывал 975 тысяч долларов за сезон.

Прошлый сезон стал для Рэддиша третьим на уровне НХЛ. В регулярном чемпионате он набрал 70 (22+48) очков в 73 матчах при полезности «плюс 21».

В Кубке Стэнли на его счету 2 (1+1) результативных действия за 7 игр при полезности «плюс 1».

Гудас может заинтересовать «Торонто» и «Флориду», если не договорится с «Анахаймом» о новом контракте

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoДаррен Рэддиш
переходы
logoНХЛ
logoденьги
logoТампа-Бэй
logoТоронто

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Чайка жгет, конечно!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Тампа» может обменять защитника Рэддиша в «Торонто»
сегодня, 06:56
«Торонто» назначил Хиллера главным тренером. Ранее он работал в «Лос-Анджелесе»
17 июня, 13:18
«Торонто» обменял Уолла и Бенуа в «Филадельфию» на Андре, Эрссона и драфт-пик
16 июня, 16:50
Рекомендуем
Главные новости
Комтуа – болельщикам «Динамо»: «Спасибо, что верили в меня и поддерживали – я чувствовал себя как дома. Надевать свитер клуба было честью для меня»
31 минуту назад
«Торонто» согласовал с «Тампой» обмен Рэддиша. Защитник получит 8-летний контракт на 8+ млн долларов в год (The Athletic)
44 минуты назад
«Сибирь» предложила Никулину контракт на 43 млн рублей за 2 года. «Локомотив» может повторить оффер-шит или получить 42 млн рублей компенсации (Артур Хайруллин)
56 минут назад
«Спартак» выменял Комтуа у «Динамо» за Коростелева
сегодня, 11:38
«Эдмонтон» и «Питтсбург» обсуждали обмен Нерса. Сделка может состоятся перед или во время драфта (The Fourth Period)
сегодня, 11:28
«Динамо» попрощалось с Комтуа: «Нападающий продолжит карьеру в другом клубе. Желаем удачи»
сегодня, 10:52
«Ванкувер» изучает предложения по Дебраску и Петтерссону. Джейком интересуются «Оттава», «Сиэтл», «Виннипег» и «Коламбус» (The Fourth Period)
сегодня, 10:29
Алексей Миранчук об Овечкине: «Глыба, величина. Американцы очень любят его, все о нем знают. Для России его достижения – большая гордость»
сегодня, 10:12
«Торпедо» продлило договор с Крутовым и отправило его в «Амур» на правах аренды
сегодня, 09:59
Кожевников о выставочном матче Россия – США: «Русофобы квакают и пованивают. Мероприятие хорошее, каждая игра на международном уровне сближает нас»
сегодня, 09:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Шанхай» заключил контракт с Бойковым на год: «Нам нужны люди, которые сражаются до конца»
16 минут назад
«Нефтехимик» продлил контракт с Любалиным на год. Вратарь пропустил 3 из 5 бросков «Металлурга» в дебютной игре в КХЛ
сегодня, 11:14
«Металлург» заплатит 45 млн рублей Коробкину за 2 года по новому контракту (Михаил Зислис)
сегодня, 11:02
Тренер «Ак Барса» Макрицкий продлил договор на 2 года. Он отвечает за защиту и меньшинство
сегодня, 10:42
Крикунов о Шипачеве в «Салавате»: «Хороший трансфер для Вадима. Других вариантов особо и не было»
сегодня, 09:46
«Трактор» продлил контракт с Горбуновым на 2 года
сегодня, 09:21
Голубев подписал новый контракт с «Барсом» из ВХЛ. Форвард побеждал на МЧМ-2011
сегодня, 07:58
Давыдов об интервью главного арбитра КХЛ: «Сам себя не похвалишь – никто не похвалит. Долой скромность!»
сегодня, 07:38
Киселевич об уходе из «Локомотива» год назад: «Сидя на лавке, понимаешь, что в Ярославле выросло отличное поколение»
сегодня, 07:24
Коробкин и «Металлург» продлили контракт на 2 года («СЭ»)
сегодня, 07:10
Рекомендуем