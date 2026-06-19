«Тампа» обменяла Рэддиша в «Торонто» на пик в 5-м раунде драфта-2026. Защитник продлил контракт на 8 лет и 8,5 млн долларов за сезон

«Тампа» обменяла Рэддиша в «Торонто» на пик в 5-м раунде драфта-2026.

«Тампа » обменяла 30-летнего защитника Даррена Рэддиша в «Торонто » на пик в пятом раунде драфта НХЛ-2026.

Перед обменом хоккеист продлил контракт на 8 лет и 68 млн долларов (8,5 млн за сезон). По действующему договору, срок которого истекает 30 июня, он зарабатывал 975 тысяч долларов за сезон.

Прошлый сезон стал для Рэддиша третьим на уровне НХЛ. В регулярном чемпионате он набрал 70 (22+48) очков в 73 матчах при полезности «плюс 21».

В Кубке Стэнли на его счету 2 (1+1) результативных действия за 7 игр при полезности «плюс 1».

Гудас может заинтересовать «Торонто» и «Флориду», если не договорится с «Анахаймом» о новом контракте