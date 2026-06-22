Барабанов покинет «Ак Барс» и будет зарабатывать 124 млн рублей за сезон в «Автомобилисте» («СЭ»)
Александр Барабанов будет зарабатывать 124 млн рублей в год в «Автомобилисте».
Нападающий Александр Барабанов решил перейти в «Автомобилист» из «Ак Барса».
По данным «Спорт-Экспресса», зарплата 32-летнего форварда составит 124 миллиона рублей. Нападающий будет получать оклад в размере 90–95 миллионов, остальная сумма будет учтена в соглашении в качестве рекламных денег, которые не попадают под потолок зарплат.
Барабанов два последних сезона провел в «Ак Барсе». В прошедшей регулярке FONBET КХЛ на его счету 64 игры и 51 (21+30) очко. В плей-офф он набрал 6+10 за 20 матчей.
Ранее нападающий выступал за «Сан-Хосе», «Торонто» и СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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