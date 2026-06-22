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  4. Барабанов покинет «Ак Барс» и будет зарабатывать 124 млн рублей за сезон в «Автомобилисте» («СЭ»)

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Барабанов покинет «Ак Барс» и будет зарабатывать 124 млн рублей за сезон в «Автомобилисте» («СЭ»)
Александр Барабанов будет зарабатывать 124 млн рублей в год в «Автомобилисте».

Нападающий Александр Барабанов решил перейти в «Автомобилист» из «Ак Барса». 

По данным «Спорт-Экспресса», зарплата 32-летнего форварда составит 124 миллиона рублей. Нападающий будет получать оклад в размере 90–95 миллионов, остальная сумма будет учтена в соглашении в качестве рекламных денег, которые не попадают под потолок зарплат.

Барабанов два последних сезона провел в «Ак Барсе». В прошедшей регулярке FONBET КХЛ на его счету 64 игры и 51 (21+30) очко. В плей-офф он набрал 6+10 за 20 матчей.

Ранее нападающий выступал за «Сан-Хосе», «Торонто» и СКА.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Комментарии

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Вот так за одно лето в Екатеринбурге появились памятник Балабанову и 124 ляма Барабанову :)
ОтветГаборик
Вот так за одно лето в Екатеринбурге появились памятник Балабанову и 124 ляма Барабанову :)
Красиво, спасибо.
И подумать, поразмышлять можно...
Он теперь самый высокооплачиваемый в лиге? Это же бред.
124 миллиона рублей
ЖКХ вы че творите, че вытворяете
Просто какой-то сюр.
Там похоже Барабанов со Спронгом треть зарплаты до потолка съедать будут.
124 млн ₽ это совокупая зарплата 40 ведущих инженеров в год. Могли бы принести УГМК около 800 млн ₽ добавочной стоимости.
Ничего себе, где Барабанов и где 124 ляма, оказывается в Автомобилисте дарят бабки просто так или "совсем не просто" Жесть
Без лоха, жизнь плоха... Я не понимаю менеджеров Автомобилистов, просто деньги на ветер
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