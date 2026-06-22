  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Дегтярев о возвращении России: «Если решение ИИХФ будет отрицательным, мы точно пойдем в суд. Девять федераций уже допускают нас в полном формате»

0
Дегтярев о возвращении России: «Если решение ИИХФ будет отрицательным, мы точно пойдем в суд. Девять федераций уже допускают нас в полном формате»
Дегтярев о допуске России: если решение ИИХФ будет отрицательным, пойдем в суд.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал о ходе проведения переговоров с ИИХФ относительно возвращения российских сборных на международные турниры. 

«На данный момент девять федераций уже допускают нас в полном формате. Вы все их знаете – это федерации водных видов спорта, дзюдо, борьбы и фехтования. Более чем в 20 федерациях юниоры выступают под национальным флагом. Декабрьское решение МОК, долгожданное, по рекомендации допускать всех юниоров под флагом, также в общем‑то готовилось нашей командой в коммуникации с МОК.

Кто на очереди? Будет несколько очень громких приятных сюрпризов в ближайшие две недели. Нужно следить за решениями советов и исполкомов крупных международных федераций. Могу сказать, что в повестке у нас тяжелая атлетика и лыжный спорт. С недавно избранным в лыжах Александром Оспельтом мы в коммуникации.

Кроме того, речь идет о хоккее. Этот вопрос также будет обсуждаться. И он обсуждается под нашим давлением, потому что, прежде чем пойти в суд по процедуре, мы обратились в дисциплинарный совет, который отменил все дискриминирующие решения ИИХФ.

Посмотрим, [каким будет решение]. Если оно окажется отрицательным, мы уже точно пойдем в суд. Убежден, мы там выиграем, как выиграли в лыжных гонках перед Олимпиадой и Паралимпиадой», – сказал Дегтярев. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoМихаил Дегтярев
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoПолитика
Александр Оспельт
logoИИХФ
logoМОК
logoМатч ТВ
дзюдо
logoолимпийский хоккейный турнир
Федерация водных видов спорта России
logoлыжные гонки

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Человек живет в своём мире фантазий. Догадался же кто-то его министром поставить
ОтветAfo_nya
Человек живет в своём мире фантазий. Догадался же кто-то его министром поставить
Кто же этот кто-то? Прям интересно.
«дисциплинарный совет, который отменил все дискриминирующие решения»

А я отменил второй закон Ньютона и значительно ограничил третий. Могу даже показать документ, заверенный своей собственной подписью. Но я этим не хвастаюсь, потому что скромен.
С Россией могут согласиться играть только Казахстан и Беларусь. Так они и сейчас играют. В чём проблема? Остальные играть не будут. И все кроме Дегтярёва это прекрасно понимают.
Зачем в суд? Можно сразу в баню
Суд не может обязать частную организацию допускать на проводимые ей соревнования участников вопреки её решениям, если эти решения приняты в соответствии с ее Уставом.
Там прямой повод - соображения безопасности. Это опровергнуть невозможно. Пример того, что другие федерации допускают Израиль не работает, поскольку каждая федерация критерии безопасности своих соревнований определяет сама. И пусть это несправедливо и не соответствует истине, но это решение организации. Для того, чтобы его изменить нужно чтобы за это (а по сути за нас) проголосовало бы большинство ассоциаций стран-членов ИИХФ . Судя по решениям этого нет, поэтому суд - выброшенные деньги.
После отстранение и отобранных медалей в Сочи сколько раз ходили в суд? И сколько раз выиграли?
Да иди уже сразу ... в суд
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Третьяк о недопуске России: «Мы подаем в суд – надо биться, быть с ними жестче. Дисциплинарный совет ИИХФ подтвердил, что нас неправильно отстранили»
10 июня, 10:10
Владимир Крикунов: «Без России международный хоккей неинтересно смотреть. Вот прошел чемпионат мира, и что? Интересно было?»
7 июня, 11:32
Ларионов о допуске Беларуси на ЮЧМ-2027: «Российские команды тоже допустят в ближайшем будущем, не сомневаюсь»
4 июня, 09:05
Рекомендуем
Главные новости
Губерниев о Бобровском: «Один из лучших вратарей мира, в КХЛ он вряд ли вернется. Мне кайфово, что он будет играть в лучшей лиге с сильнейшими спортсменами»
сегодня, 20:22
Ткачак будет выступать под номером 8 за «Флориду». В «Оттаве» и сборной США Брэди играл под семеркой, но она занята Куликовым
сегодня, 19:16
Барабанов покинет «Ак Барс» и будет зарабатывать 124 млн рублей за сезон в «Автомобилисте» («СЭ»)
сегодня, 18:29
Лишка заработает 40 млн рублей за год в «Северстали» по новому контракту (Артур Хайруллин)
сегодня, 18:15
Каспарайтис об Овечкине: «Я подготовил Сашу: мы один раз покатались, и он сразу побил рекорд Гретцки. Хотите побить рекорд – обращайтесь к Дарюсу»
сегодня, 17:36
Комтуа может заработать 65 млн рублей за год в «Спартаке» с учетом бонусов («Матч ТВ»)
сегодня, 17:26
Гендиректор «Торпедо» о Ткачеве: «Технологии пока не позволяют нам его клонировать. Мы сделали максимально возможное – продлили с ним контракт»
сегодня, 17:12
«Эдмонтон» подписал 5-летний контракт с 33-летним Мерфи с зарплатой 4,1 млн долларов в год. Первые три сезона – полный запрет на обмен
сегодня, 16:45
Губерниев о выставочном матче Россия – США: «Знаменитый тренер Петр Алексеевич Романов, по совместительству император, говорил так: «Радуйся малому, тогда и большое придет»
сегодня, 16:24
Тарасенко сменил агента. Теперь форварда представляет Мильштейн
сегодня, 14:55
Ко всем новостям
Последние новости
Бержерон, Прайс, Ринне, Кит Ткачак будут введены в Зал хоккейной славы в Торонто, церемония пройдет 9 ноября
18 минут назад
«Ак Барс» подпишет контракт с Бывальцевым. У 32-летнего форварда 3+14 в 65 матчах за «Автомобилист» в прошлом сезоне
сегодня, 19:33
Кожевников о невызове Хаукеланна в сборную в случае перехода в «Трактор»: «У норвежцев свои законы. Почему бы не приехать в КХЛ, если он решил расстаться со сборной»
сегодня, 19:01
Сергей Черкас: «Мы привыкли, что СКА делает громкие трансферы, и все ожидают таких игроков. Атанасов и Аймурзин не звезды, но могут укрепить команду»
сегодня, 18:44
Губерниев о флагах РФ на параде «Каролины»: «Хвала нашим парням. В каждой команде НХЛ есть прекрасные русские хоккеисты»
сегодня, 18:02
Кожевников о Комтуа: «В «Спартаке» много техничных игроков, а такой «таранчик» тоже нужен. Он заводит партнеров, тыркается со всеми, мешается везде»
сегодня, 17:50
Фетисов может сыграть в матче Россия – США: «Люди из наших стран должны общаться. Хоккейная дипломатия должна охватывать политику, спорт, бизнес»
сегодня, 16:50
«Юта» подписала долгосрочный контракт с Туриньи. Работавший в «Ванкувере» Фут вошел в тренерский штаб клуба
сегодня, 14:40
Брэди Ткачак не планировал продлевать контракт с «Оттавой» (Ottawa Citizen)
сегодня, 14:30
Хаукеланн по своей инициативе расторг контракт с немецким «Штраубингом». Вратарь сборной Норвегии может перейти в «Трактор»
сегодня, 13:58
Рекомендуем