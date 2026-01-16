Генменеджер «Авангарда» о Рише: «Он великолепный тактик, много полезной работы делал в «Тракторе». По нему были отличные отзывы от хоккеистов»

Генменеджер «Авангарда» о Рише: он великолепный тактик.

Генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин рассказал, почему клуб решил усилить штаб бывшим тренером «Трактора» Рафаэлем Рише .

– Почему решили усилить и без того сформированный тренерский штаб Рафаэлем Рише?

– По нему были отличные отзывы от хоккеистов, от специалистов. Он великолепный тактик, много полезной работы делал в «Тракторе».

Был шанс, что он у нас окажется летом, но он совершил мужской поступок, оставшись с Бенуа Гру. А когда Гру уже уехал из «Трактора », то Рафаэль позвонил и спросил, в силе ли летнее предложение. Мы с удовольствием подписали специалиста такого уровня.

– Александр Свитов возвращается в конце января и возвращается работать на скамейку?

– Да, Александра Николаевича ждем в конце месяца, а по поводу его роли – это будет решение Ги Буше. Думаю, в ближайшее время обсудим этот вопрос, – сказал Сопин.