«Трактор» обыграл «Амур» – 4:2. У челябинцев 6 побед в 7 последних матчах
«Трактор» обыграл «Амур» в матче FONBET КХЛ.
«Трактор» дома оказался сильнее «Амура» в матче FONBET КХЛ (4:2). Дублем в составе победителей отметился форвард Джош Ливо.
Челябинцы выиграли шестой из семи последних матчей и занимают пятое место в Восточной конференции, набрав 46 очков за 44 игры.
«Амур» потерпел четвертое поражение подряд и остался на восьмой строчке Востока, имея в активе 39 баллов после 44 матчей.
Следующий матч «Трактор» проведет дома 11 января с «Сибирью», «Амур» примет «Ак Барс» 15 января.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
