«Трактор» обыграл «Амур» – 4:2. У челябинцев 6 побед в 7 последних матчах

«Трактор» обыграл «Амур» в матче FONBET КХЛ.

«Трактор » дома оказался сильнее «Амура » в матче FONBET КХЛ (4:2). Дублем в составе победителей отметился форвард Джош Ливо .

Челябинцы выиграли шестой из семи последних матчей и занимают пятое место в Восточной конференции, набрав 46 очков за 44 игры.

«Амур» потерпел четвертое поражение подряд и остался на восьмой строчке Востока, имея в активе 39 баллов после 44 матчей.

Следующий матч «Трактор» проведет дома 11 января с «Сибирью», «Амур» примет «Ак Барс» 15 января.